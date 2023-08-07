華語樂壇最長壽「溫拿樂隊」 8月辦完紅館演唱會解散

溫拿樂隊是華語樂壇最長壽樂隊，如今終將解散。（取材自微博）

由譚詠麟(阿倫)、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強組成、華語樂壇最長壽樂隊「溫拿樂隊」，日前宣布8月將舉行第9次紅館演唱會。據知這次合體後，將會跟歌迷正式告別。消息傳出，讓許多歌迷不捨。

綜合媒體報導，早在1969年，譚詠麟、陳友、彭健新、葉智強，還有陳百祥和陳百燊兩兄弟已組成The Loosers樂隊，但一度解散。直到1973年，阿倫重遇陳友、彭健新、葉智強，四人決定重組 樂隊，鍾鎮濤也加入，樂團於是改名The Wynners，也就是溫拿。

而距離溫拿五虎上一次開演唱會，已經是2016年。譚詠麟表示，凡事都有一個終結，趁大家仍然有個好狀態來一場開心的告別派對。

有粉絲提出讓他們把這半世紀的故事拍成電影，既講溫拿，也講香港 樂壇，不過譚詠麟拒絕了。他說，「幾十分鐘要講清楚這些事，太累了。如果真的要拍，我看要拍成電視劇，而且得播上20個星期，才能把我們的過程很詳細很真實地帶出來。」

溫拿樂隊成立於1973年，溫拿五虎先後獨立發展，樂隊解散又重組，還隔數年舉行一次演唱會，以會知音。溫拿於1988年度憑「千載不變」獲頒香港「十大勁歌金曲」，「十大中文金曲」，「十大勁歌金曲榮譽大獎」及金針獎，2015年獲頒「IFPI香港流行音樂文化貢獻樂隊大獎」。