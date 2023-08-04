baby曬照滿滿少女感 溫柔飛吻引猜疑

Angelababy在社交平台分享出國遊玩視頻。（視頻截圖）

中國女星楊穎Angelababy 4日在個人社交平台分享出國遊玩視頻，她穿著白色的泳衣出鏡，少女感滿滿；視頻中享受美食的畫面，Angelababy突然給對面的人來個飛吻，這個動作也引人猜疑。

Angelababy出國遊玩的視頻並配文：「叮，意大利海島Capri Vlog ～來跳進夏日」，隨後楊穎工作室也轉發宣傳：「和boss穎@angelababy 一起感受來自意大利海島的夏日海風吧」，一時間受到網友們的廣泛關注。

畫面中Angelababy穿著背心，搭配牛仔長裙，還特意將墨鏡戴在長髮上，儼然海島風情美照。她對著鏡頭擺出剪刀手，露出甜甜笑容，隔著屏幕也能感受到好心情。Angelababy也大方展示好身材，穿著白色的泳衣出鏡，展現凹凸有致的身材，加上白皙皮膚，依舊少女感十足。