奪人夫被反咬 樂壇小天后遭諷婚姻破裂順便毀了別人家

亞莉安娜的新戀情引來對方原配妻子的狠招復仇。（路透資料照片）

樂壇小天后亞莉安娜婚變後，與合演「女巫前傳」的伊森史萊特迅速展開交往，傳伊森為了她不惜與中學時就已經約會的妻子莉莉分手，莉莉完全被蒙在鼓裡，她到片場探班時，亞莉安娜還跟她像朋友一樣相處。看似受害者的莉莉，也非省油的燈，主動連繫歐美各大媒體，表示自己目前的要務是把和伊森所生的兒子好好照顧長大，看似對伊森和亞莉安娜的戀情被迫接受，其實用意是要把這事情鬧大，加深外界對亞莉安娜「狠心奪友人所愛」的負面印象。

根據「紐約郵報」八卦 版的說法，莉莉在媒體面前是一套，背後又是完全不同的嘴臉。她對多家歐美娛樂報導表示目前「把兒子照顧好、當個好媽媽是第一要務」，私下卻會諷刺的抱怨：「這事情重點本來是亞莉安娜跟她老公婚變，結果她順便破壞了我的家庭，真的完全不是跟自家女生同一國。」