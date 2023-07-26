劉愷威又靠小糯米打造好爸爸人設？ 劉丹「一句話」惹怒網友

劉愷威被指不只一次靠著女兒上熱搜。(取材自微博)

大陸知名女星楊幂與劉愷威離婚後，女兒小糯米幾乎都由爸爸照顧。日前，劉愷威被拍到帶著女兒到加拿大 遊玩，小糯米的高顏值引發熱議。不過，也有網友表示，劉愷威又在故意賣「好爸爸人設」，還有人質疑他是不是故意找人拍攝，不尊重女兒隱私 。

楊幂與劉愷威在2018年離婚後，小糯米雖是共同撫養，但她從小到大幾乎都由劉家照顧，劉愷威亦時常陪伴女兒左右。但劉愷威卻多次因為女兒上熱搜，因此網友曾提出質疑：他利用小糯米炒作。

很多網友記憶猶新，劉愷威曾出席小糯米音樂學校的十周年音樂會，並上台跟女兒一起牽手合唱，這次也意外讓小糯米的長相首度被曝光。當時，網上討論度不斷，很多人就質疑，楊冪 向來十分保護女兒，這次的合唱影片卻讓多年來的努力破功，該不會是劉愷威因為人氣大減，想蹭著小糯米的熱度搏出位？

另外，這次曝光的加拿大遊玩照，讓不少網友發現，小糯米不論是身材或長相，都愈來愈像媽媽楊冪。沒想到，劉愷威父親劉丹受訪時，直接否認此事，還說「孫女小糯米更像爸爸劉愷威多一點，不是那麼像楊冪。」

劉丹的這番話惹怒了不少網友，網友紛紛表示，「劉丹父子能不能不要隔三差五用小糯米說事兒？熱度還不夠？」、「像誰都要爭…劉丹你沒事吧？」、「格局未免太小了」。