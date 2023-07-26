遭控騷擾威脅亞蘭德倫 前助理住家遭突擊搜查
法國傳奇男演員亞蘭德倫（Alain Delon）的子女指控前生活居家助理羅林有騷擾和威脅行為後，法國警方今天突擊搜查這名助理的住家。
一位不願透露姓名的知情人士告訴法新社，當局突擊搜查羅林位於巴黎郊區敘雷訥（Suresnes）的住宅。亞蘭德倫的家人已對羅林（Hiromi Rollin）提出兩項投訴。
消息人士表示，她也將在今天稍晚接受訊問。
現年87歲的亞蘭德倫是法國最著名的電影明星之一，也是1960年代新浪潮的代表人物，曾演過「艷陽光」（The Swimming Pool）和「浩氣蓋山河」（The Leopard）等經典名片。
自2019年突發心血管疾病後，他的身體一直相當虛弱，因此家人僱用這位女性助理在法國中部盧瓦雷省（Loiret）的住家照顧他的生活起居。
亞蘭德倫的孩子阿努什卡（Anouchka）、亞蘭法比安（Alain-Fabien）和安東尼（Anthony）提出第一項投訴，亞蘭德倫也以書面聲明加上自己的名字。安東尼還提出了第2項投訴，指控羅林使用暴力。
他們的辯護律師指控羅林利用亞蘭德倫身體虛弱，系統性地監控亞蘭德倫的電話談話、攔截郵件，並虐待亞蘭德倫的愛狗。
7月5日被逐出亞蘭德倫住宅的羅林寫信給檢察官，對針對她的指控提出異議，並為自己提出申訴。
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