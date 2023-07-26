我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聲稱被泰國餐廳辣雞肉丸灼傷 婦人狀告餐廳及廚師

沖繩人瑞飲食 有個常被忽略卻營養豐富的根莖食物

好萊塢明星全部缺席 威尼斯影展總監苦惱「我沒辦法」

記者陳建嘉／即時報導
艾瑪史東(左)新片「Poor Things」入圍威尼斯影展，但她已經確定不出席活動。圖／摘自推特
艾瑪史東(左)新片「Poor Things」入圍威尼斯影展，但她已經確定不出席活動。圖／摘自推特

威尼斯影展將於8月揭幕，主要競賽單元片單出爐，雖然今年強片眾多，但因應美國演員工會罷工，屆時無法出席首映，星光將會相當黯淡，威尼斯影展總監阿貝托巴貝拉接受美媒「綜藝報」訪問，透露「挑戰者」導演盧卡格達戈尼諾、布萊德利庫柏都非常無奈、憤怒，「布萊德利非常痛苦，晚上也睡不著」。

阿貝托提到先前一看到演員工會罷工，內部就立刻召開會議，討論對影展造成的負面影響，「一開始非常具有毀滅性，每個人都驚惶失措」，並表示影展主辦單位也無法與任何劇組進行交談，「我們知道情緒非常複雜、充滿威脅，所有美國電影都可能被撤掉」，幸運的是過幾天後，眾多片商皆表示電影仍會出席首映，探照燈影業的奇幻電影「Poor Thing」是由「真寵」導演尤格藍西莫執導，艾瑪史東、馬克魯法洛主演，確定能夠參賽，「我們希望支持影展並播出這部電影，但是艾瑪史東不會來了」。至於大衛芬奇新片「殺手」、布萊德利庫柏自導自演的「Maestro」雖都說演員無法出席，但是布萊德利庫柏是否會以導演身分出席，又怕讓演員工會不滿，「他不想與演員工會作對，非常痛苦，晚上睡不著，但最後他會做出正確的決定」。

唯一的意外是「以你的名字呼喚我」導演盧卡格達戈尼諾執導新片「挑戰者」，阿貝托表示自己無法替華納兄弟發言，但他表示片方非常恐慌，受害也很深，「盧卡非常憤怒，竭盡全力試圖說服他們不要做出錯誤的選擇，他就像一頭獅子一樣戰鬥，直到最後一刻」，最後負責出資的片商亞馬遜影業仍決定延檔，將電影推遲到2024年春天上映，這讓原本很想參與威尼斯影展的盧卡感到相當無奈。

本屆威尼斯影展的另一爭議，則是影展另會首映近年捲入#MeToo風波的導演新片，包括羅曼波蘭斯基、伍迪艾倫以及盧貝松，阿貝托表示盧貝松已經洗刷所有指控，伍迪艾倫曾被逮捕但已被無罪釋放，「讓他們出席，我看不出問題在哪裡？」不過波蘭斯基是真的有過多起性侵案例，「60年過去了，波蘭斯基承認自己的罪行，他請求原諒，受害者也原諒了他」，並表示自己是電影節總監，而非評審，是以電影的藝術品質優先，從此來看，阿貝托覺得自己可以邀請波蘭斯基的新片首映，不過波蘭斯基已表示不會出席，但是伍迪艾倫會出席新片首映，「但我不確定他是否能接受媒體採訪」。

辛蒂亞(中)主演運動情慾電影「挑戰者」確定退出威尼斯影展。圖／華納兄弟提供
辛蒂亞(中)主演運動情慾電影「挑戰者」確定退出威尼斯影展。圖／華納兄弟提供
威尼斯影展總監阿貝托巴貝拉坦承對影展沒有好萊塢明星出席一事感到憂心。圖／摘自IG
威尼斯影展總監阿貝托巴貝拉坦承對影展沒有好萊塢明星出席一事感到憂心。圖／摘自IG
布萊德利庫柏自導自演新片「Maestro」特地化老妝，但是否能出席威尼斯影展首映...
布萊德利庫柏自導自演新片「Maestro」特地化老妝，但是否能出席威尼斯影展首映仍未知。圖／摘自推特

影展 罷工 性侵

上一則

凱文史貝西9項性侵官司宣判 全部無罪

下一則

強尼戴普驚傳昏迷不醒 「演唱會緊急取消」真相曝光

延伸閱讀

王一博「熱烈」路演票炒到6000元 活動取消 影迷被退票

王一博「熱烈」路演票炒到6000元 活動取消 影迷被退票
人氣港團MIRROR唱跳偶像轉型演員 電影節亮相

人氣港團MIRROR唱跳偶像轉型演員 電影節亮相
威尼斯競賽片出爐 好萊塢明星恐缺席

威尼斯競賽片出爐 好萊塢明星恐缺席
威尼斯影展公布競賽片單 美國片沒缺席但恐無明星參加

威尼斯影展公布競賽片單 美國片沒缺席但恐無明星參加

熱門新聞

金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
泰國評選最美中國女演員。(取材北青文娛)

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

2023-07-20 09:30
張艾嘉(左)跟B2朝聖李心潔演唱會。記者沈昱嘉／攝影

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

2023-07-22 11:19
47歲的孫幀旻外型保養得宜。圖／摘自IG

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

2023-07-23 12:38

超人氣

更多 >
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪
不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光