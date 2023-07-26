好萊塢明星全部缺席 威尼斯影展總監苦惱「我沒辦法」

艾瑪史東(左)新片「Poor Things」入圍威尼斯影展，但她已經確定不出席活動。圖／摘自推特

威尼斯影展 將於8月揭幕，主要競賽單元片單出爐，雖然今年強片眾多，但因應美國演員工會罷工 ，屆時無法出席首映，星光將會相當黯淡，威尼斯影展總監阿貝托巴貝拉接受美媒「綜藝報」訪問，透露「挑戰者」導演盧卡格達戈尼諾、布萊德利庫柏都非常無奈、憤怒，「布萊德利非常痛苦，晚上也睡不著」。

阿貝托提到先前一看到演員工會罷工，內部就立刻召開會議，討論對影展造成的負面影響，「一開始非常具有毀滅性，每個人都驚惶失措」，並表示影展主辦單位也無法與任何劇組進行交談，「我們知道情緒非常複雜、充滿威脅，所有美國電影都可能被撤掉」，幸運的是過幾天後，眾多片商皆表示電影仍會出席首映，探照燈影業的奇幻電影「Poor Thing」是由「真寵」導演尤格藍西莫執導，艾瑪史東、馬克魯法洛主演，確定能夠參賽，「我們希望支持影展並播出這部電影，但是艾瑪史東不會來了」。至於大衛芬奇新片「殺手」、布萊德利庫柏自導自演的「Maestro」雖都說演員無法出席，但是布萊德利庫柏是否會以導演身分出席，又怕讓演員工會不滿，「他不想與演員工會作對，非常痛苦，晚上睡不著，但最後他會做出正確的決定」。

唯一的意外是「以你的名字呼喚我」導演盧卡格達戈尼諾執導新片「挑戰者」，阿貝托表示自己無法替華納兄弟發言，但他表示片方非常恐慌，受害也很深，「盧卡非常憤怒，竭盡全力試圖說服他們不要做出錯誤的選擇，他就像一頭獅子一樣戰鬥，直到最後一刻」，最後負責出資的片商亞馬遜影業仍決定延檔，將電影推遲到2024年春天上映，這讓原本很想參與威尼斯影展的盧卡感到相當無奈。