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「閃電俠」導演親解米高基頓「蝙蝠俠」退休原因

記者黃保慧／即時報導
暌違30多年再披蝙蝠俠戰袍的米高基頓。圖／CATCHPLAY提供
暌違30多年再披蝙蝠俠戰袍的米高基頓。圖／CATCHPLAY提供

DC超級英雄大片「閃電俠」即將在7月31日在CATCHPLAY+影音平台上架，暌違三十多年再披蝙蝠俠戰袍的米高基頓，以引退多年、消沉度日的形象現身，不禁令觀眾好奇這位蝙蝠俠到底經歷了什麼？

故事描述「閃電俠」貝瑞艾倫用超能力回到過去想拯救家人，卻意外破壞了時空秩序，片中集結米高基頓、班艾佛列克、喬治克隆尼三代蝙蝠俠，令粉絲超驚喜。導演安迪馬希提解釋米高基頓的蝙蝠俠因為某一次處決罪犯的時候，發現罪犯的孩子親眼目睹一切，讓他想起了自己童年慘痛的經歷，因而深受打擊決定收手，他說：「這個情景完全就像是他看著父母被殺害的回憶在眼前重演！」

科幻動作電影「變形金剛」系列全新力作「變形金剛：萬獸崛起」全球票房飆升4.2億美金，7月26日也將於CATCHPLAY+上架。這次博派金剛和強大金剛將聯手迎戰恐懼金剛和宇宙大帝，機器人大戰精彩度更上一層樓，刺激的飛車追逐和爆破場面當然也不少，導演小史蒂芬卡普爾受訪時也透露男主角安東尼拉莫斯拍攝動作戲的驚險過程，他說：「有一幕安東尼和多米妮可從滿坑滿谷的爆炸火花中逃出的畫面， 他們是真的感受到爆炸的熱度，安東尼在地上翻滾的時候，外套還著火了，真的非常驚險，當時畫面也捕捉到了那一刻演員的表情和緊張氣氛，絕對是無法複製再造的畫面！」

「變形金剛：萬獸崛起」全球票房飆升4.2億美金。圖／CATCHPLAY提供
「變形金剛：萬獸崛起」全球票房飆升4.2億美金。圖／CATCHPLAY提供

班艾佛列克

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