「海綿寶寶」男星劈腿小天后 聲優老婆為夫喊冤

伊森史萊特（上）在音樂劇中演出變成真人版的海綿寶寶。圖／摘自IG

資訊爆炸的年代，有些消息不仔細注意就會看走眼。流行樂壇小天后亞莉安娜驚傳婚變後火速約會「海綿寶寶」音樂劇男主角伊森史萊特，兩人因為一起演出「女巫前傳」電影版而擦出愛火，伊森為了亞莉安娜決心甩掉結婚6年、還生了個兒子的妻子莉莉，遭到粉絲抨擊，不過一堆人誤以為他是幫「海綿寶寶」卡通主角配音的演員，反而讓真正的聲優無端被懷疑，連他的妻子也忍不住要在社群網站 上發言澄清。

卡通版「海綿寶寶」的聲音演員湯姆肯尼，已經61歲，也和同行女演員吉兒泰莉結婚27年，近日才歡度「桃花心木婚」，吉兒在一篇名為「亞莉安娜現在跟海綿寶寶約會嗎？」的IG留言下寫道：「大家好，我跟湯姆肯尼（他幫電視動畫裡的海綿寶寶配音）結婚，他沒有和亞莉安娜約會，我不知道伊森史萊特（他在音樂劇裡演海綿寶寶）有沒有跟亞莉安娜約會，但他們看起來都很可愛，我支持這個配對，只是要強調一下事實。附註，我跟湯姆肯尼剛慶祝我們的結婚27周年。」