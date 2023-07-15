才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處
港星謝霆鋒和王菲日前被爆分手，他火速出面否認，力證兩人關係不變，更一度被拍到現身中環街市購物。近日又有網友在澳洲度假時，偶遇謝霆鋒帶著與前妻張柏芝所生的15歲大兒子謝振軒（Lucas），網友大讚父子倆帥氣十足，不過未見王菲身影。
香港01報導，網友偶遇謝霆鋒後要求合影，但根據流出的照片中，意外拍到謝霆鋒和兒子Lucas同框，謝霆鋒留著小鬍子，一臉嚴肅，而Lucas全程緊跟父親，樣子十分的乖巧。
其實，在2019年曾有港媒報導指Lucas不滿謝霆鋒冷落他，父子關係一直很差。由於該報導沒有源頭，又沒有照片和影片，不少網友都認為純屬謠言。對此，謝霆鋒經理人霍汶希僅表示「不作回應。」
英皇則發聲明指報導失實，強調：「謝霆鋒先生與其孩子關係良好、相處融洽……敬希廣大傳媒朋友為孩子著想，不要再作出誤導性或失實報導及騷擾他們的生活。」
據悉，謝霆鋒一向對私生活極為保護，這次想必是趁著兒子們放暑假，特意帶著他們到澳洲度假，順便滑雪。
有網友大讚Lucas又高又帥，除了顏值像極了爸爸，父子倆氣質也一模一樣，都是高冷酷帥型。有網友說，「一家人的基因都好好，從小帥到大的吧。」
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