與田中千繪情纏15年？范逸臣不正面回答 說2人「已婚」

范逸臣在「八尺門的辯護人」中將為家人而「黑化」。(圖／鏡文學提供)

范逸臣與女友田中千繪因魏德聖執導的「海角七號」結緣，相隔15年，兩人再度為力挺魏德聖新作816「BIG」同框，且升格為夫妻。范逸臣13日出席「八尺門的辯護人」記者會，被問戲外是否有結婚打算？拿「八」劇角色當擋箭牌，笑說：「劇中我已經結婚囉！」便不再多做回應，而他也透露，劇中將為了家人逐漸「黑化」。

范逸臣在「八」劇中飾演的漁工與船公司老闆楊烈在餐桌上對罵，楊烈透露，前幾天在外用餐時，餐廳電視上正好在播這段劇情，坐在旁邊吃飯的老太太看完感嘆後直說：「范逸臣好可憐唷！」也有認出楊烈在現場，當場罵他：「怎麼那麼壞！」而范逸臣為拍攝「船戲」，特地參加安全研習課程，寒天中泡在水裡，皮膚都皺了；在船上拍攝也很不容易，經常「晃出鏡頭外」，還好他有吃暈船藥，因此沒有不舒服。

雷嘉汭和初孟軒在戲裡上演曖昧互動，但初孟軒已有陸夏飾演的女友，陷入三角戀。雷嘉汭現場丟直球問：「你喜歡我嗎？」初孟軒支支吾吾半天，才喊：「有！」戲外兩人其實已認識多年，包括廣告拍攝，已合作過多次，感情好到組成團體「雷孟」。