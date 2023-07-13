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與田中千繪情纏15年？范逸臣不正面回答 說2人「已婚」

記者杜沛學／台北即時報導
范逸臣在「八尺門的辯護人」中將為家人而「黑化」。(圖／鏡文學提供)
范逸臣在「八尺門的辯護人」中將為家人而「黑化」。(圖／鏡文學提供)

范逸臣與女友田中千繪因魏德聖執導的「海角七號」結緣，相隔15年，兩人再度為力挺魏德聖新作816「BIG」同框，且升格為夫妻。范逸臣13日出席「八尺門的辯護人」記者會，被問戲外是否有結婚打算？拿「八」劇角色當擋箭牌，笑說：「劇中我已經結婚囉！」便不再多做回應，而他也透露，劇中將為了家人逐漸「黑化」。

范逸臣在「八」劇中飾演的漁工與船公司老闆楊烈在餐桌上對罵，楊烈透露，前幾天在外用餐時，餐廳電視上正好在播這段劇情，坐在旁邊吃飯的老太太看完感嘆後直說：「范逸臣好可憐唷！」也有認出楊烈在現場，當場罵他：「怎麼那麼壞！」而范逸臣為拍攝「船戲」，特地參加安全研習課程，寒天中泡在水裡，皮膚都皺了；在船上拍攝也很不容易，經常「晃出鏡頭外」，還好他有吃暈船藥，因此沒有不舒服。

雷嘉汭和初孟軒在戲裡上演曖昧互動，但初孟軒已有陸夏飾演的女友，陷入三角戀。雷嘉汭現場丟直球問：「你喜歡我嗎？」初孟軒支支吾吾半天，才喊：「有！」戲外兩人其實已認識多年，包括廣告拍攝，已合作過多次，感情好到組成團體「雷孟」。

黃健瑋再度被爆疑似「下藥性侵」人妻，他在「八」劇中飾演立法委員，導演唐福睿表示，因依照小說文本拍攝，黃健瑋的角色是配角，且全劇已經拍完，不會針對這個角色做劇情刪減，「整體還是以把故事講完為主。」也不擔心演員個人事件會讓戲劇受到影響。

雷嘉汭(左)和初孟軒戲外是多年好友。(圖／鏡文學提供)
雷嘉汭(左)和初孟軒戲外是多年好友。(圖／鏡文學提供)
楊烈(左起)、范逸臣、導演唐福睿、雷嘉汭、初孟軒出席「八尺門的辯護人」媒體茶敘。...
楊烈(左起)、范逸臣、導演唐福睿、雷嘉汭、初孟軒出席「八尺門的辯護人」媒體茶敘。(圖／鏡文學提供)
楊烈(左)與范逸臣在「八尺門的辯護人」劇中上演餐桌對罵戲碼。(圖／鏡文學提供)
楊烈(左)與范逸臣在「八尺門的辯護人」劇中上演餐桌對罵戲碼。(圖／鏡文學提供)
范逸臣(左起)、楊烈、雷嘉汭、初孟軒出席「八尺門的辯護人」媒體茶敘。(圖／鏡文學...
范逸臣(左起)、楊烈、雷嘉汭、初孟軒出席「八尺門的辯護人」媒體茶敘。(圖／鏡文學提供)

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