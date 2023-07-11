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陶喆54歲生日推新單曲 歌迷：像過年一樣

娛樂新聞組／即時報導
陶喆54歲生日當天推新單曲。（取材自微博）
陶喆54歲生日當天推新單曲。（取材自微博）

華語樂壇R&B音樂教父陶喆11日度過54歲生日，繼月初無預警推出新單曲〈流沙〉，生日當天再度獻上全新單曲〈全世界會唱的歌〉，當作送給自己也是送給樂迷禮物，他感性的說：「希望是可以帶給大家能量與力量。」有歌迷說：「〈流沙〉好好聽，最近『腹瀉式』營業讓我們所有歌迷像過年一樣。」

陶喆在微博談及創作〈全世界會唱的歌〉時表示：「剛剛過去的三年，對於我們每一個人來講，注定都是不平凡的，無論你身處在世界的哪個角落，或多或少，都會遇到一些辛苦且脆弱的時刻。生命中也總會經歷起起落落，越是跌入暗處，越會期盼有那麼一束光出現，那束光，我們將它稱之為「希望」，它可能是一個微笑，可能是一個細微的舉動，可能是一句話語，也可能是一段旋律…或許很渺小，卻可以帶來無限的力量，我會相信著希望，也相信著這個世界的美好。」

陶喆今年生日在忙碌工作行程中度過，不僅發布新歌、還緊鑼密鼓為演出排練，14日將舉辦第一場線上演唱會，接下來還要趕往新加坡演出。他10日參與北京摩登天空音樂節演出時，不僅獻唱多首經典情歌讓全場聽得如癡如醉，〈找自己〉、〈愛很簡單〉等金曲變成全場大合唱。歌迷們還在台下大唱〈生日快樂〉歌，後台並端出生日蛋糕幫他慶生。

新加坡 北京 微博

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