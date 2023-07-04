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「浪姐」時一度想被淘汰 王心凌：三亞玩一趟再回家

記者杜沛學／台北即時報導
王心凌參加「乘風破浪的姐姐」讓粉絲回顧「愛你」回憶殺。圖／Marie Claire美麗佳人提供
王心凌參加「乘風破浪的姐姐」讓粉絲回顧「愛你」回憶殺。圖／Marie Claire美麗佳人提供

王心凌去年在大陸節目「乘風破浪的姐姐」第三季中，讓大家重溫「愛你」回憶殺，她接受「Marie Claire美麗佳人」雜誌專訪，回憶比賽過程，坦言：「那幾個月身心是處於強度高壓的狀態，但必須去習慣這些以往從未有過的經歷。」

王心凌繼續表示：「在那個環境氛圍中，確實可以激發人的潛能。至少我自己會覺得來了就不能丟臉，何況也沒有時間去多想，做就對了！」她坦言，在這段挑戰自我的歷程中，心裡有時候還是會被打敗，但不論體能或精神意志都要學會去克服。比到最後，戰友間也會開玩笑說：「沒關係就淘汰我吧！那就去三亞玩一趟再回家。」但事實上是彼此的打氣強心劑。

對這次高燃熱情的長征旅程，王心凌說：「這是我們早期在千禧年那一輩出道的藝人，比較沒有接受過的完整訓練，因此是邊做邊學，一起成長；感覺很像重新再當練習生。」

王心凌形容自己如同砍掉重練的新人，全力以赴盡力去做好，那時每天疲累不已，就會去看網路上王心凌男孩／女孩們的影片，在宿舍裡看著歌迷們的可愛片段直到睡著，隔天睡醒再繼續奮鬥。「不只是我的歌陪伴他們，王心凌男孩／女孩這股支持的力量，其實也充盈地給了我需要的愛的支持。」

出道至今20年過去了， 不介意變老的王心凌，無畏不可逆的年齡數字問題，「如今我40歲，一樣會好好享受生活上每個階段的自在，優雅且坦然面對年紀逐年增長，享受一下當姐的感覺也不錯！」

王心凌不介意變老，享受生活上每個階段的自在。圖／Marie Claire美麗佳人...
王心凌不介意變老，享受生活上每個階段的自在。圖／Marie Claire美麗佳人提供
王心凌不介意變老，享受生活上每個階段的自在。圖／Marie Claire美麗佳人...
王心凌不介意變老，享受生活上每個階段的自在。圖／Marie Claire美麗佳人提供
王心凌參加「乘風破浪的姐姐」，坦言一度開玩笑稱想被淘汰。圖／Marie Clai...
王心凌參加「乘風破浪的姐姐」，坦言一度開玩笑稱想被淘汰。圖／Marie Claire美麗佳人提供
王心凌參加「乘風破浪的姐姐」，坦言一度開玩笑稱想被淘汰。圖／Marie Clai...
王心凌參加「乘風破浪的姐姐」，坦言一度開玩笑稱想被淘汰。圖／Marie Claire美麗佳人提供
王心凌參加「乘風破浪的姐姐」如同砍掉重練的新人。圖／Marie Claire美麗...
王心凌參加「乘風破浪的姐姐」如同砍掉重練的新人。圖／Marie Claire美麗佳人提供

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