賈靜雯遭黃子佼影射 修杰楷沒問老婆回應：有人更無辜

修杰楷出席「克蘭詩小畫室」公益快閃店開幕活動。記者王聰賢／攝影

修杰楷今(3日)出席保養品「愛小孩」畫室開幕公益活動，近期演藝圈紛擾多，他儼然成了新一代「里長伯」，任何熱門話題都可問他，提到日前黃子佼 開地圖砲狂射多名藝人，無意間爆出一名「姓賈」女藝人主動追求後又搞消失，該名女星被指是賈靜雯，被問是否關心老婆，修杰楷笑稱隻字未提，是否覺得無辜？他則直言：「沒資格講我們是無辜，還有人比我們更無辜，很多的情況都不是我們想看到的。」

黃子佼捲入性騷 風暴，日前在直播影片中，無意間爆出「姓賈」女星，修杰楷一聽問題即笑：「（姓賈）好像真的沒幾個」，透露在賈靜雯做出回應「不是當事人」後，從頭到尾未過問老婆，而對於演藝圈性騷事件，他也坦言：「事情來得很突然，資訊量太大了，希望一切大家都好，不要影響太多。」

而黑人陳建州也遭爆料性騷，修杰楷表示，看到新聞時也是一頭霧水，覺得標題很聳動，但他沒看內文，所以也無法說什麼，對於和黑人的交情，他表示私下在球場會碰到，最近一次則是2、3個月前看籃球比賽遇到，過去兩家的小孩曾上過同一間學校，8歲女兒咘咘上小學後，因不同學校，彼此就很少交集了，被問兩家小孩好像訂過「娃娃親」，他澄清是「江湖謠言」，無奈女兒「到處被訂娃娃親」。