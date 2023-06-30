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湯姆克魯斯買票拯救好萊塢 「小丑女」響應號召加入

記者蘇詠智／即時報導
葛莉塔潔薇（左）和瑪格蘿比也已買好「印第安納瓊斯：命運輪盤」的票。(圖摘自IG)
葛莉塔潔薇（左）和瑪格蘿比也已買好「印第安納瓊斯：命運輪盤」的票。(圖摘自IG)

湯姆克魯斯自從去年以「捍衛戰士：獨行俠」在全球各地大狂賣、大大拯救因新冠肺炎疫情受到衝擊的電影票房後，今年他的「不可能的任務：致命清算 第一章」也被看好會是7月的大強片，然而上映一個多禮拜之後，「Barbie芭比」和「奧本海默」就要接著上映，3部都是有大卡司或大導演的強片，彼此爭搶特殊升級影廳就已要燃起戰火，更甭提在票房上慘烈廝殺。

然而湯姆克魯斯的團隊想出超級厲害的一招，不與其他強片公開為敵，反而彼以壯大，只見他在社群網站上的圖文中表示已經買好哈里遜福特「印第安納瓊斯：命運輪盤」的票，也透露接下來想要連看「Barbie芭比」和「奧本海默」，照片裡他和「不可能的任務：致命清算 第一章」導演克里斯多夫麥奎里秀出電影票，希望觀眾也能夠踴躍進戲院欣賞大片，層次一下子就從「為新片炒話題」拉高到「為整個電影界謀福利」，對他在業界的形象又是一次大加分。

眼看湯姆克魯斯都帶頭做示範，「Barbie芭比」的主角瑪格蘿比、編導葛莉塔潔薇也相當聰明的跟進，接連發了3張秀出已購買「印第安納瓊斯：命運輪盤」、「不可能的任務：致命清算 第一章」和「奧本海默」電影票的照片，寫道：「任務：完成！」各方都好奇下面會不會輪到「奧本海默」或是「印第安納瓊斯：命運輪盤」的主要人員接棒，儘管大牌明星號召觀眾進戲院看強片，觀眾不一定會有樣學樣，但在拚票房的同時還能夠維持和氣，共存共榮，確實也為競爭激烈的好萊塢，難得營造出「一家人」的和諧氣氛。

「Barbie芭比」導演葛莉塔潔薇（左）和女主角瑪格蘿比顯示已買票支持「不可能的...
「Barbie芭比」導演葛莉塔潔薇（左）和女主角瑪格蘿比顯示已買票支持「不可能的任務：致命清算 第一章」。(圖摘自IG)
葛莉塔潔薇（左）和瑪格蘿比沒忘記要買票欣賞「奧本海默」。(圖摘自IG)
葛莉塔潔薇（左）和瑪格蘿比沒忘記要買票欣賞「奧本海默」。(圖摘自IG)
湯姆克魯斯（右）與「不可能的任務：致命清算 第一章」導演克里斯多夫麥奎里秀電影票...
湯姆克魯斯（右）與「不可能的任務：致命清算 第一章」導演克里斯多夫麥奎里秀電影票表示已買了「Barbie芭比」準備欣賞。(圖摘自IG)

湯姆克魯斯 社群網站 疫情

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