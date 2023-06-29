吳慷仁3度發言撇「W男星」 千字文提5疑點喊：不原諒

吳慷仁極力撇清是約砲慣犯「W姓男星」。(記者吳致碩／攝影)

吳慷仁被「靠北影視」一篇文章影射，是經常用一貫手法約砲的「W男星」，且受害者「人數簡直可以組成一個聯盟了」。吳慷仁先是回覆網友留言喊「不擔心」，又發文暗指對方「夢見」這一切，深夜又發長文寫了上千字，提出5點質疑，並坦言自己「莫名認真了起來」。

吳慷仁提出的質疑中，首先對爆料者匿名發惡意內容「很感冒」（意指「很受不了」）；接著他認為，文中形容W約砲後不牽手是為保護對方，「真的很難說出口…太做作了…」第3點提出文中的「話術」太老派，自己看到都笑了；第4點他嗆「聯盟」說法，「那這樣感覺根本等不到你匿名，早就在圈子傳開應該等不到你爆料。」第5點他則表示很生氣，澄清演員根本不可能影響資方、製作方選角。

提出各種疑點後，吳慷仁忍不住嗆：「真的是睜眼說瞎話…雖然文中稱讚我身材好，氣質憂鬱，帥氣又浪漫，我也不原諒你，過分。」且掛保證自己根本不擔心涉及「#MeToo」爭議，「沒做過沒那麼擔心」。他認為這篇爆料更像是「私人恩怨」，「惹到一個只願意匿名的人…人家雜誌還會有照片看圖說故事，連圖都沒有也能寫那麼多…辛苦了。」

吳慷仁臉書 全文：

忙完了，可以好好坐下來打個字。（沒辦法沒有經紀人只能一個一個來）

很多長輩來關心我（比我還緊張），說不要對號入座，要認真小心回答，我都理解，心想沒做過請他們不用擔心，但因為對方是匿名，文中針對性很強，加上記者擺明的一直問，下午我就對於內容po文，感覺對方做了「一個夢」的想法，根本不用負責。

其實好好解釋清楚很簡單，因為不複雜，對我自己、合作的廠商、劇組、或是周遭相信我的人有個交代。

1.首先對方是匿名，光這點就不用負責任了，他是誰？阿災（意指「誰知道」）？直覺不認識（後面解釋），反而內容惡意比較多，在文說「沒有證據，只有感受」很感冒。

2.感覺對方的說法上是圈內人，但我自己很確定應該不是曾經有緣分相處的女性朋友，因為相處過如果不牽手…感覺上我應該會被修理，加上如果說詞是用是保護對方形象這樣的話…真的很難說出口…太做作了…

其實就提出有相處的證據就很簡單了不是嗎？

3.對方說有女友的狀況下去接觸，被說服的說法是「我的愛是獨一無二，真切的…外面皆俗不可耐」，這樣的話術真的有點老派，我是很佩服你想出這種文言文（沒說過），我承認看到這有笑了一下，文中提到開始私下朋友聚會的時候大聊女性的有的沒的…我竟然還敢帶去見朋友，是不是也提供一下何次？有誰在呢？

4.關於約X這件事…有男友的我也約？那麼囂張？而且寫到女性都不願意說三道四還能被你聽說到人數變成聯盟（後宮）這個邏輯是什麼？所以人面很廣？還是有人口普查 ？那這樣感覺根本等不到你匿名，早就在圈子傳開應該等不到你爆料，我應該也要花很多錢跟資源才能壓得下來，新聞上的記者可能比你還期待。

請不用那麼神格化我…相信你應該有收集到很多能用的內容，請不要客氣，雖然我沒有很高尚但算有潔身自愛。

5.這一點我比較生氣，關於演員工作（底線），竟然可以用魅力（撫媚的媚嗎？）與影響力去決定卡司與人選…，我很確定寫的人肯定不是圈內人或是不是線上有所累積的工作者，因為一部片（在台灣）選角還是以資方與導演或製作人為主（或是選角演員組專業建議），基本上我還沒有聽說過有人能這樣。

舉例沒人知道的事吧～前些日子我常常演出的配角，很多時候是出於人情…

譬如「她」劇，是性侵 犯，真找不到人願意演出，因為沒有經紀人會願意給只出來頭尾一集的差不多輩份（年紀）的自己演員來演，我是曾經受到製作人照顧才去，我沒經紀人的顧慮，只有我一個人決定。

另外一劇，也是因為開天窗，整組停滯，我們必須有人願意也能被資方接受來演主要角色，不然整組所有時間都拖延到，我後面還有戲，為了兩邊都順利，我說沒關係（同意下）連續工作16天每天只睡2-3小時只為順利拍攝完畢殺青。

其他就不提了，看過劇本就會知道，本來能簡單帶過的，我反而找自己麻煩去學了高跟鞋、去餓個半死、運動個半天、只為了幫忙呈現對的樣子在一到兩場鏡頭…沒有改變成個人秀的能力，只能改變自己，請不要小看拍片工作😠，而這些多半就是幫忙與情義相挺。

真的是睜眼說瞎話…雖然文中稱讚我身材好，氣質憂鬱，帥氣又浪漫，我也不原諒你，過分。

最後，如內文還下了註解「這些事情沒有所謂的證據，只有感受」…但你感受是真不少，其它就不一一回覆，我不擔心metoo，沒做過沒那麼擔心，反而看完反而歸類像是私人恩怨，惹到一個只願意匿名的人…人家雜誌還會有照片看圖說故事，連圖都沒有也能寫那麼多…辛苦了。

所以上一篇我才寫，要繼續好好生活啊，加油嘍（不然呢）。

#莫名認真了起來

#人手一機大家都能拍等不得你

#劇本看多了容易看出筆觸

#浪費社會資源

#後宮甄嬛傳

#得到了什麼