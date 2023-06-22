炎亞綸金鐘獎主持棒慘遭除名 「今年恐是最慘烈一年」

炎亞綸本是今年金鐘綜藝類典禮主持人，如今工作不保。(本報系資料照)

#Me Too事件讓演藝圈血流成河，一眾藝人翻車下馬，也直接影響4個月後的電視金鐘獎，據悉，炎亞綸 本已確定為金鐘典禮主持人，手上作品也都報名金鐘，如今不但主持位子要換，節目能否入圍 也都打上問號。曾擔任多屆評審的製作人柴智屏、賴勛彪和黃裕昇同聲表示：「私德必定影響評審決定。」

#Me Too風波至今沒有停歇跡象，目前造成許傑輝、黃子佼 、宥勝、炎亞綸和NONO人設崩壞，金鐘獎是肯定演藝人員過往一年來的作品平台，連日殺戮之下，必定影響4個月後的典禮走向。

柴智屏曾擔任4屆評審，她說，過往評判的重點當然是角色表現為第一優先，但發生這樣的事，「除非藝人的演技和能力太過強大，能PK掉所有人，不過就算入圍，也不可能會得獎，因為評審必須考慮到社會觀感。」

柴智屏認為，若一部戲由眾人合作而成，「像許傑輝的『我的婆婆怎麼這麼可愛』，我認為評審不會因為個人而去影響例如編劇、導演或其他人合力完成的部份，但個人獎項，可能連入圍參與都不行。專業和私德這題，今年一定會讓評審討論很久。」不過「我的婆婆」今年只有報電影金馬獎，第二季才剛開拍，而且已剔除許傑輝，那已是明年的事。

賴勛彪曾擔任7屆金鐘評審，甚至是召集人，他坦言，有一年金鐘終身成就獎提名人就是負面新聞太多，最後決定不給。「但我仍想說，性騷這事要看情節，若是利用職務之便造成，那肯定不能入圍，不過，也有一種，是本來交往，後來分手出來爆料的，這涉及公報私仇，我覺得這不必列入考慮。」

黃裕昇曾是張小燕節目製作人，擔任過兩屆評審，他認為今年的金鐘評審一定陷天人交戰，「舉個例子，某醫生因為性騷被告，但另一方面，他在癌症領域又是國際專業、對人類貢獻良多，一個是職場表現、一個是個人領域，該如何去評斷一個人的好壞？但金鐘評審，當然會考慮到市場觀感，否則讓某人得了獎，回過頭被社會大眾罵死，這也是評審會想避免的地方，說真的，入行25年，今年大概也是我見過最慘烈的一年。」

炎亞綸在這波受傷嚴重，被拔掉10大傑出青年頭銜，金鐘主持人位子不保，但今年電視金鐘報名已於上月結束，他和唐綺陽、吳姍儒搭檔的公視「36題愛上你」，和庹宗康TVBS的「來吧！營業中」、台視的「HI！營業中」被兩個電視台雙報名，9月公布入圍，就看評審如何決定。