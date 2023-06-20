炎亞綸遭抖音男神控偷拍外流性愛片 當年他16歲

炎亞綸被指控流出性愛影片。(晴空鳥提供)

炎亞綸先前被爆有感情糾紛，如今又有人出來爆料，有「抖音 男神」稱號的網紅耀樂，2018年流出性愛影片，他今（20日）控訴性愛片是炎亞綸拍的，他當時只有16歲，聲稱被炎亞綸偷拍後外流影片，最後還被始亂終棄，更爆料：「我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我。」

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耀樂在性愛片外流後休學3年，沉寂一段時間，近來台灣Me Too話題正熱，他今在IG指控炎亞綸罪行，表示「我的第一次給了你，在16歲的時候，期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影，這是我當時唯一的底線，我很嚴肅的跟你拒絕，你也跟我打勾勾答應了」，沒想到之後卻還是流出性愛影片。

耀樂說：「2018年的中秋節前夕，我永遠記得我人在北京 工作時，收到一條條的私訊，我跟你的性愛影片被傳播出去了，當下我很生氣、很憤怒、很無助，你卻只告訴輕描淡寫的說你也不知道怎麼出去的，還告訴我中秋節媒體不會上班，要我放心這件事情你會處理好。」

但他說，他發現事情沒有處理好，炎亞綸給了幾萬塊打發他，耀樂稱自己手上都有對話紀錄跟證據。「我又很怕他其實對很多人也這樣子，重複利用他人的愛與明星的光環，我真的真的承受不住了，這件事情5年，這次輪到你出來站在前面了⋯」