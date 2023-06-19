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謝和弦秀刺青「黃紫蕉」 挺黃子佼「他做的好事更多」

記者林士傑、世界新聞網／即時報導
謝和弦發文替黃子佼打氣。圖／摘自臉書
謝和弦發文替黃子佼打氣。圖／摘自臉書

黃子佼在今日道歉承認性騷並傳出自殘，他也缺席了下午原先應允出席的活動記者會，沒有擔任主持人；不過同場來賓之一謝和弦，不僅在臉書逆風發文力挺黃子佼，並在記者面前秀出身上的黃紫色香蕉刺青，表達對黃子佼的支持及感謝。

謝和弦在臉書發文並Tag黃子佼說：「佼哥沒事的，請你好好活下去，特別是當你不演了世界就變成新的了，你提拔那麼多人做了那麼多好事，雖然不能功過相抵，但是我們不會忘記，哈們！」他還hashtag說「我們不能就這樣算了」。

影片來源：噓！星聞

黃子佼原本預定今日擔任歌手余曼曼「慢慢等待你」新歌發表會的主持人，主辦方強調黃子佼沒有臨時放鴿子，包括黃子佼本人和經紀人，都有告知今天無法照計畫前往主持。

就在現場訪問因黃子佼話題而氣氛陷入尷尬時，謝和弦主動向記者表示：「我講一下可以嗎？」

謝和弦接著說，自己當年因大麻事件進勒戒所時，黃子佼時常打電話給予關心，讓他備感溫暖，認為黃子佼是他的恩人。

「我之前出事時他一直關心我，所以我身上有刺一個『黃紫蕉』。」謝和弦邊說還邊拉高左手手臂袖口，讓記者拍攝他手腕上的刺青。「是我從療養院出來的時候去刺的。」

「我覺得他做的好事更多，所以請大家將心比心一下。」

謝和弦發文替黃子佼打氣。圖／摘自臉書
謝和弦發文替黃子佼打氣。圖／摘自臉書

黃子佼 臉書 大麻

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