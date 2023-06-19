我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

懶人包整理／黃子佼3影片「毀滅式爆料」

「閃電俠」大亮點 女超人亮相獲高度讚許

記者蘇詠智／即時報導
莎夏卡勒（中）在「閃電俠」裡包得緊緊，卻還是很搶眼。(取材自imdb)
莎夏卡勒（中）在「閃電俠」裡包得緊緊，卻還是很搶眼。(取材自imdb)

DC漫畫最新大片「閃電俠」在在北美毫無意外登上冠軍，是目前網友熱烈討論的焦點電影，其中扮演超人堂姊的莎夏卡勒，雖是觀眾沒有看過的新面孔，不管扮相或是演出都頗為搶眼，大家去搜尋她的社群網站，才發現原來她也可以在現身公開場合時，走性感火辣的路線，不一定都像「閃電俠」中包得緊緊。

莎夏卡勒有哥倫比亞血統，是個標準的拉丁佳人，小時候曾在哥倫比亞待了兩年，之後在拉丁裔為數眾多的邁阿密長大，「閃電俠」是她首部電影長片，她所扮演的角色卡拉，舊版電影叫作「女超人」，現在則較常被稱為「超少女」，因為與超人有親戚關係，變身之後的制服大同小異，都有紅披風與胸口的「S」字樣。儘管剪了短髮，又全身塞進超人服中，莎夏的好身材依然隱藏不住，170公分的她，三圍: 33—25—34，算是玲瓏有致。

過去莎夏發布過一張除了背心外套、上身啥也沒穿而露出一部分胸部的超性感照片，展現不一樣的風情。她曾在美國著名的肥皂劇「The Young and the Restless」演了兩百多集，磨出不錯的演技，無怪乎能打敗快400位女星，爭取到「閃電俠」中的角色，並因此受到各方矚目。

莎夏卡勒的社群網站上時不時都會有這樣的清涼畫面。(取材自IG)
莎夏卡勒的社群網站上時不時都會有這樣的清涼畫面。(取材自IG)
莎夏卡勒曾經有如此大方吸睛的尺度。(取材自IG)
莎夏卡勒曾經有如此大方吸睛的尺度。(取材自IG)

電影 社群網站

上一則

懶人包整理／黃子佼3影片「毀滅式爆料」

延伸閱讀

墜機4童40天倖存 神犬陪伴卻失蹤 哥國續尋「威爾森」

墜機4童40天倖存 神犬陪伴卻失蹤 哥國續尋「威爾森」
「閃電俠」接棒北美票房冠軍 「元素方城市」第2名

「閃電俠」接棒北美票房冠軍 「元素方城市」第2名
「閃電俠」彩蛋英雄 史上最慘「超人詛咒」受害者再現

「閃電俠」彩蛋英雄 史上最慘「超人詛咒」受害者再現
醜聞後首度露面 閃電俠告白導演

醜聞後首度露面 閃電俠告白導演

熱門新聞

席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
何超儀(左)與陳子聰結婚20年來十分恩愛。(取材自微博)

賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天

2023-06-11 21:30
「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

2023-06-16 09:36

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史
3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做