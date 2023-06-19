「閃電俠」大亮點 女超人亮相獲高度讚許

莎夏卡勒（中）在「閃電俠」裡包得緊緊，卻還是很搶眼。(取材自imdb)

DC漫畫最新大片「閃電俠」在在北美毫無意外登上冠軍，是目前網友熱烈討論的焦點電影 ，其中扮演超人堂姊的莎夏卡勒，雖是觀眾沒有看過的新面孔，不管扮相或是演出都頗為搶眼，大家去搜尋她的社群網站 ，才發現原來她也可以在現身公開場合時，走性感火辣的路線，不一定都像「閃電俠」中包得緊緊。

莎夏卡勒有哥倫比亞血統，是個標準的拉丁佳人，小時候曾在哥倫比亞待了兩年，之後在拉丁裔為數眾多的邁阿密長大，「閃電俠」是她首部電影長片，她所扮演的角色卡拉，舊版電影叫作「女超人」，現在則較常被稱為「超少女」，因為與超人有親戚關係，變身之後的制服大同小異，都有紅披風與胸口的「S」字樣。儘管剪了短髮，又全身塞進超人服中，莎夏的好身材依然隱藏不住，170公分的她，三圍: 33—25—34，算是玲瓏有致。