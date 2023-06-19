「閃電俠」大亮點 女超人亮相獲高度讚許
DC漫畫最新大片「閃電俠」在在北美毫無意外登上冠軍，是目前網友熱烈討論的焦點電影，其中扮演超人堂姊的莎夏卡勒，雖是觀眾沒有看過的新面孔，不管扮相或是演出都頗為搶眼，大家去搜尋她的社群網站，才發現原來她也可以在現身公開場合時，走性感火辣的路線，不一定都像「閃電俠」中包得緊緊。
莎夏卡勒有哥倫比亞血統，是個標準的拉丁佳人，小時候曾在哥倫比亞待了兩年，之後在拉丁裔為數眾多的邁阿密長大，「閃電俠」是她首部電影長片，她所扮演的角色卡拉，舊版電影叫作「女超人」，現在則較常被稱為「超少女」，因為與超人有親戚關係，變身之後的制服大同小異，都有紅披風與胸口的「S」字樣。儘管剪了短髮，又全身塞進超人服中，莎夏的好身材依然隱藏不住，170公分的她，三圍: 33—25—34，算是玲瓏有致。
過去莎夏發布過一張除了背心外套、上身啥也沒穿而露出一部分胸部的超性感照片，展現不一樣的風情。她曾在美國著名的肥皂劇「The Young and the Restless」演了兩百多集，磨出不錯的演技，無怪乎能打敗快400位女星，爭取到「閃電俠」中的角色，並因此受到各方矚目。
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