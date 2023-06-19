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演藝圈超有錢大咖 蕾哈娜等財產破10億 最富有竟是他

記者蘇詠智／即時報導
蕾哈娜不到40歲已有14億美元的財富。（路透）
蕾哈娜不到40歲已有14億美元的財富。（路透）

演藝界紅星的高收入往往令觀眾羨慕，但在一堆富豪之中，有人更屬於「超級有錢」的頂級富豪，讓其他同業都自嘆弗如，包括影壇巨導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、媒體女王歐普拉(Oprah Winfrey)等，身家皆超過10億美元，許多家庭加起來都沒有那麼豐厚的財產。

根據「富比世」估算，歐普拉的身家約有25億美元，她不但擁有涵蓋平面到電子的不同媒體事業，更透過與其他大型平台的合作，增加個人品牌的價值，是娛樂圈數一數二的大富婆。原本只是失業單親媽媽的JK羅琳(J. K. Rowling)，則因寫了轟動全球的「哈利波特」系列小說走紅，由於改編成的電影也熱賣，還有一堆相關產品銷售，以及各地的主題樂園等等，她都能夠分到紅利，目前身家為10億美元。

在歌壇已經是紅星的蕾哈娜(Rihanna)，據估計有14億美元的財富，但不全是靠唱片銷售而來，她後來成立個人彩妝品牌，努力經營出好的成績，才是收入一下子N級跳的主因。金卡戴珊與她的姊妹們，也是透過真人秀節目炒熱知名度後，推出各項自己的商品，都有至少10億美元的身家。

大導演史蒂芬史匹柏從40多年前因為「大白鯊」全球狂賣而成名後，就注意在合約上要求票房分紅，隨著他陸續執導的「法櫃奇兵」、「外星人」、「侏羅紀公園」等都開出驚人票房，收入累積愈來愈高，後來還成立電影公司當老闆，目前的財富為40億美元，也難怪和首任妻子艾美歐文離婚時，大方同意付出1億美元的天價贍養費。

但比史匹柏還要有錢的是他多年好友兼合作夥伴喬治盧卡斯(George Lucas)，喬治打造出風靡全球將近半世紀的「星際大戰」系列，光是片子的票房分紅，加上各種商品的抽成就已經讓他賺進一般人好幾輩子的收入，他後來將公司高價賣給迪士尼，又讓他財富倍增，據「富比世」的估算，身家約達50億美元。

影壇巨導史蒂芬史匹柏的財產約為40億美元。（路透）
影壇巨導史蒂芬史匹柏的財產約為40億美元。（路透）
媒體女王歐普拉的身家據估計為25億美元。（路透）
媒體女王歐普拉的身家據估計為25億美元。（路透）
喬治盧卡斯的財產高達50億美元，演藝圈罕有匹敵。（路透）
喬治盧卡斯的財產高達50億美元，演藝圈罕有匹敵。（路透）

哈利波特 富比世 歐普拉

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