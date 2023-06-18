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「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

宥勝私訊道歉Z女「這天終於來了」自爆也曾被性侵

宥勝老婆早發現丈夫多次劈腿 代夫向受害者道歉

記者陳慧貞／即時報導
宥勝也被爆曾性騷。（本報資料照片／記者王聰賢攝影）
宥勝也被爆曾性騷。（本報資料照片／記者王聰賢攝影）

繼許傑輝遭多名女藝人控訴性騷擾後，18日宥勝也遭爆曾在車上對女助理「抓揉胸部」，甚至以上廁所為由進入女員工家，進行「跨坐強吻、解內衣」等誇張行徑，對此，宥勝發文道歉後，受害女員工也收到宥勝夫妻分別的道歉訊息，其中一名受害者更指稱當時未能對宥勝的老婆慈惠說出口，是因顧慮到她正「懷第二胎」。

Z女在2017年年初進宥勝創業的公司，提到遭自身後環抱事件，她坦言這次發文揭露過往的一切，其實也是「二度傷害」，「我其實也哭了3、4次吧」，表示事發當時沒能對宥勝妻子說出口，是因為：「他老婆那時懷第二胎，我不忍，我跟他老婆也一起在經紀公司共事了幾年，有一定的感情在，我當下自己覺得沒關係，只要我離開，我就可以好好的，只是也不太能這樣好好的」，

而據「壹蘋新聞網」報導，宥勝老婆隔了一年才代老公向受害者致歉，原因竟是抓到宥勝與另名女員工偷談戀愛，Z女坦言，對宥勝妻子感到不捨，在收到慈惠道歉訊息後，也回覆對方「要更愛自己、對自己好一點」。

宥勝在外一向塑造出陽光健康形象，Z女也稱，曾問帶過宥勝的經紀人，指宥勝過去是否也有類似性騷狀況，「經紀人給我的反應就是『有』，默許的狀態」， 顯示宥勝是性騷慣犯。提到是否能放下？Z女稱：「要放下也是很難，就像你們一直在問我過程，我也一直沉浸在當下發生的狀況內，我必需去突破，這也是必經過程，我也覺得沒關係，主要是想讓更多人知道，未來在職場上遇到這樣的問題，一定要勇敢的拒絕並說出來。」

宥勝。圖／摘自臉書
宥勝。圖／摘自臉書

宥勝 性騷擾

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