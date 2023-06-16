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吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

聯合新聞網╱即時報導
(取自推特)
(取自推特)

擁有饒舌歌手與時尚設計師雙重身分的肯伊威斯特（Kanye West）近日舉辦46歲生日派對，沒想到卻因為「女體盛」引發爭議。

在「肯爺」的生日派對上，新婚妻子Bianca Censori以及與前妻所生的女兒North West均到場，兩人手牽著手看起來相處融洽，但討論度最高的還是當天餐桌上的「女體盛」。

所謂「女體盛」起源於日本，意指把經過特殊訓練的裸女當作餐具，通常會在身上擺放生魚片或是壽司，這種特殊的服務，有一種說法稱是為了滿足部分男性的追求視覺、味覺多重刺激與需求而誕生。

當天肯爺的派對上，出現了一名裸女面無表情地躺在桌上，身上敏感部位以竹片及葉子遮擋，上方擺放了生魚片壽司，裸女的兩腿間也擺放了食物，眾人與起相機打開閃光燈拍照的當下，正有賓客伸手取用放置於女模下半身的壽司。

對此，推特上不少網友指責「肯爺」不尊重女性，無法理解在生日派對為何需要有「女體盛」出現，「難道他認為這是合適的嗎？」不過也有另一派網友認為，「肯爺」可能只是在體驗日本風俗，此外，女子身體其實穿了比基尼，食物也沒有直接、毫無阻隔地擺在皮膚上，「他的桌子就像桌面，藝術又美麗。」

肯爺生日派對出現女體盛。圖／達志影像、推特
肯爺生日派對出現女體盛。圖／達志影像、推特

日本 推特 時尚

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