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廣末涼子改口認不倫 「報導是事實」宣布無限期停工

出軌廣末涼子 米其林名廚發謝罪文…認第一時間說謊

娛樂新聞組╱即時報導
廣末涼子（左）和鳥羽周作3月認識後打得火熱，大搞「雙重不倫」。(取材自推特)
廣末涼子（左）和鳥羽周作3月認識後打得火熱，大搞「雙重不倫」。(取材自推特)

42歲女星廣末涼子和已婚名廚鳥羽周作兩人「雙重不倫」，被拍到先後進飯店，雙方先是否認搞不倫，風波延燒一周，14日兩人雙雙認了出軌，鳥羽周作同一時間於推特貼出謝罪聲明，承認第一時間說了謊話。

綜合媒體報導，廣末經紀公司並對她祭出無限期活動停止處分，暫停所有演藝工作。現在老公、日本知名蠟燭藝術家井筒順也要和她劃清界線。

日前井筒順在出席福島縣的311大地震復興活動時，主動對外道歉。 日媒觀察他說話的口吻、語氣、音量，三個孩子也隨爸爸在活動上露面，推測接下來井筒順可能已經做好和廣末涼子宣戰的準備，兩人要爭奪親權、監護權、撫養權等後續權益。所以井筒順才會在介紹19歲的大兒子時，有意無意提到「大兒子現在會幫忙照顧小朋友，真的很辛苦」。而他口中的小孩，正是他和廣末涼子再婚後，生下的一雙兒女。

廣末涼子鬧出不倫風波後，她代言的麒麟啤酒、日本和裝皆已下架廣告，原本這周要開拍的電影臨時喊卡，以及她打著3寶媽名號連載的雜誌專欄都表示在討論是否要繼續任用，加上她的藝術家老公六月蠟燭日前公開表示要做個了結，廣末涼子不得不緊急認錯止血。

鳥羽周作則在推特PO出謝罪聲明，承認自己說謊，「最初的報導出來的時候，我否認了不倫的事實，對此我撒了謊。我接到了一個我不認識的號碼的電話，問了一些報導的問題，我回答了與事實不符的答案，這是我的軟弱，我深切地在反省。」對於廣末涼子家人與相關人士，以及自己餐廳客人與員工，他感到相當抱歉；鳥羽周作強調，今後將對自己家人努力贖罪。

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