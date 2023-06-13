趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

近日有八卦 媒體拍到離婚兩年的馮紹峰與趙麗穎 ，一起帶孩子聚餐，這是二人離婚後一家三口首次同框。視頻中，兩人穿著簡潔低調，帶著孩子從餐廳出來後，一行人先後上車，畫面溫馨，但網友看完影片卻怒了。

綜合媒體報導，趙麗穎與馮紹峰因接連合作電影 「西遊記女兒國」與電視劇「知否？知否？應是綠肥紅瘦」後被爆出戀愛，雙方一直到2018年女方生日當天，才直接宣布婚訊，隔年生下兒子「想想」，不過這段婚姻也僅維持3年，但是雙方好聚好散，被譽為是離婚典範。

報導指出，近日趙麗穎、馮紹峰被八卦博主「吃瓜少女張小寒」直擊，兩人帶著兒子一起吃飯，一家三口享受家人相聚時光，兩人一前一後走出餐廳、沒有太多互動，不過搭同台車離開，這是趙麗穎、馮紹峰自2021年宣布離婚後首同框

據報導，影片曝光後網友卻怒了，紛紛留言：「父母帶孩子吃飯有什麼稀奇」、「人家雖然離婚，但是共同撫養孩子的，又不是仇人」、「本來就很體面離的 難道一辈子不見嗎 」、「就算離了婚，孩子爸還是孩子爸，血緣這種東西改變不了」、「兩人都離婚了，到底要他們有什麼互動」。