我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院改口：仍未決定邀請港特首李家超出席APEC

高達40元 新州全力抵制…曼哈頓堵車費收不成了？

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

娛樂新聞組╱即時報導
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

近日有八卦媒體拍到離婚兩年的馮紹峰與趙麗穎，一起帶孩子聚餐，這是二人離婚後一家三口首次同框。視頻中，兩人穿著簡潔低調，帶著孩子從餐廳出來後，一行人先後上車，畫面溫馨，但網友看完影片卻怒了。

綜合媒體報導，趙麗穎與馮紹峰因接連合作電影「西遊記女兒國」與電視劇「知否？知否？應是綠肥紅瘦」後被爆出戀愛，雙方一直到2018年女方生日當天，才直接宣布婚訊，隔年生下兒子「想想」，不過這段婚姻也僅維持3年，但是雙方好聚好散，被譽為是離婚典範。

報導指出，近日趙麗穎、馮紹峰被八卦博主「吃瓜少女張小寒」直擊，兩人帶著兒子一起吃飯，一家三口享受家人相聚時光，兩人一前一後走出餐廳、沒有太多互動，不過搭同台車離開，這是趙麗穎、馮紹峰自2021年宣布離婚後首同框

據報導，影片曝光後網友卻怒了，紛紛留言：「父母帶孩子吃飯有什麼稀奇」、「人家雖然離婚，但是共同撫養孩子的，又不是仇人」、「本來就很體面離的 難道一辈子不見嗎 」、「就算離了婚，孩子爸還是孩子爸，血緣這種東西改變不了」、「兩人都離婚了，到底要他們有什麼互動」。

趙麗穎 八卦 電影

上一則

張柏芝同框小19歲趙露思 一個女王範 一個青春美

下一則

「四海兄弟」崔特威廉斯驚傳身亡 「騎車轉彎遭撞」經紀人證實死訊

延伸閱讀

離婚3年...阿嬌新歡爆是「女版陳冠希」當街親臉頰

離婚3年...阿嬌新歡爆是「女版陳冠希」當街親臉頰
馮紹峰離婚後緋聞不斷 傳趙麗穎想停工爭兒子扶養權

馮紹峰離婚後緋聞不斷 傳趙麗穎想停工爭兒子扶養權
難忍馮紹峰緋聞不斷？ 趙麗穎被爆想停工爭奪兒子撫養權

難忍馮紹峰緋聞不斷？ 趙麗穎被爆想停工爭奪兒子撫養權
楊冪罕見缺席紅毯 閨密和前夫新歡互動吸睛

楊冪罕見缺席紅毯 閨密和前夫新歡互動吸睛

熱門新聞

阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
王力宏(左)跟李靚蕾徹底撕破臉。圖／摘自微博

李靚蕾無預警出手了…王力宏瘦到像竹竿模樣曝光

2023-06-06 18:31
李亞鵬與小19歲的海哈金喜再婚並生下一女。（取材自微博）

李亞鵬嫩妻嫌他有「重大缺點」網友：難怪王菲要離

2023-06-09 20:55
范怡文。（記者王聰賢/攝影）

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

2023-06-10 17:40
網友捕捉到王祖賢在田地種菜瓜葉的畫面很親民。（取材自微博）

王祖賢彎腰種地瓜葉身影曝 女神徒手挖土「好接地氣」

2023-06-06 04:27

超人氣

更多 >
薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場