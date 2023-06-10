挑戰「寫悼詞男人」角色 胡歌：治癒母親離世傷痛

胡歌在「不虛此行」中演一個專門為人寫悼詞的男人。(取材自微博)

第25屆上海國際電影 節金爵獎入圍影片「不虛此行」日前首映，映後導演 劉伽茵，監製曹保平，主演胡歌 、吳磊、齊溪等出席媒體見面會。胡歌說，當時看完劇本的第一感受不是能不能演這個角色，而是很幸運看到這個劇本。

搜狐娛樂報導，「不虛此行」講述一個專門為人寫悼詞的中年男人聞善的故事，胡歌演的就是聞善。胡歌說，自己很喜歡這個劇本，「最觸動我的是，這個電影拍的是我們不願意談或迴避的話題，就是死亡。」

「寫悼詞人工作的開始是傾聽是交流，跟逝者的親人、朋友聊，他們慢慢面對、接受那個事實，結束是在追悼會之後，他們意識到這個人在我生命裡原來那麼重要。」胡歌說。

被問演這個角色最難的是什麼，胡歌說，最難的是找不到一個具體的參照的人物，一開始會有一些不自信，怕自己無法靠近這個人物，為什麼最終決定演，是他特別希望生活中有這樣一個人。

胡歌說，當他慢慢靠近聞善這個角色的時候，有一些奇妙的感受顯現了，「其實我跟他挺像的，我指的像是我沒有我自認為的或者大家看的的那麼開朗或者陽光，我內心有很多時候更像是不善於表達，或者社恐的聞善的狀態，邁過那個坎兒之後，我離他更近了。」

胡歌還提到，2019年他的母親過世時，他沒有勇氣正視，但聞善這個角色一直在治癒他，溫暖他，胡歌說，「特別幸運遇到這個角色。」