吳宗憲也被性騷擾？自爆遭「多位女藝人」盯上

沈玉琳和吳宗憲聊起性騷風波。圖／東森購物提供

吳宗憲和沈玉琳10日晚間聯手宣傳保健食品，近日政治圈、藝文界性騷擾 話題延燒，沈玉琳認為綜藝界相較之下比較沒有機會，吳宗憲則自認也是受害者，兩人各有不同看法。

沈玉琳過去是節目製作人，他覺得綜藝圈比較沒有機會運用權勢伸出狼爪，因為大家「錄完影就各自回家了」。至於想靠關係增加工作機會更是沒辦法，畢竟上了節目效果不好，就很難再有下一次。

沈玉琳另外點出關鍵，直言要男人面對誘惑還坐懷不亂幾乎不可能，所以最好的方式就是避免處在有誘惑的環境中。雖然他工作場合遇到不少美眉，但他收工後都直接回家，經濟大權也握在另一半手裡，至今仍能維持一周恩愛兩次的頻率，讓他從未動念出軌。至於朱學恒酒後亂性，沈玉琳不客氣地說：「喝醉不能拿來當藉口啦！」

吳宗憲也說錄影就是舞台表演，下了舞台之後連「推你一下」都可能被告。他反而覺得男生也會被騷擾，自爆過去就遇過幾次，明明沒交情卻對外宣稱被他追求。他也以朱學恒風波為例，勸大家喝酒要懂得節制，不要猛追酒喝到最後出事。

身為漂亮女兒的老爸，吳宗憲對女兒們管得嚴，曾要求吳姍儒要做到「太陽下山前回家」。因為吳姍儒過去求學時，曾遇過恐怖追求者，「對方一直要自殺來跟她求愛，問題是對方是個女生，她就是因為這個，才倉促被我弄到西雅圖 讀書。」