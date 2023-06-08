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「偶像漩渦」挨批下流惹議 Jennie熱舞影片卻反而大紅

記者陳建嘉／即時報導
美劇「偶像漩渦」讓Jennie(左)、莉莉蘿絲戴普結為好友。(取材自IG)
美劇「偶像漩渦」讓Jennie(左)、莉莉蘿絲戴普結為好友。(取材自IG)

莉莉蘿絲戴普(Lily-Rose Depp)、威肯(The Weeknd)以及BLACKPINK Jennie主演18禁美劇「偶像漩渦」開播以來，題材大膽，受到不少爭議，Jennie在片中有一段性感熱舞，與2名男舞者貼身挑逗擁抱，被網友挨批下流、剝削女性，更懷疑YG娛樂沒有為Jennie把關，韓媒則報導指出，Jennie會演出這部戲，是她自已做出的決定。

韓媒「10 Asia」報導，Jennie是透過該劇製作人兼多年好友威肯主動邀約之下，才決定演出該劇，「Jennie親自和製作人見面，表明想要演出『偶像漩渦』，在演出前就深知自己的角色是什麼，對這個角色很有想法」，後來她才向YG娛樂表示自已想演出這部劇。即便「偶像漩渦」在坎城首映之後評價兩極，Jennie仍以樂觀面對，說自己早就非常喜歡該劇導演山姆李文森(Sam Levinson)的作品，再加上這次是講述音樂產業的故事，「我認為是給自己一次勇敢的機會，山姆告訴我，做我自己就好」。

即便Jennie的舞蹈被認為被性化，甚至物化女性，不過莉莉蘿絲仍盛讚Jennie的舞技非常之好，也有網友指出，該段戲是影射小甜甜布蘭妮的些許舞蹈，要表現出親密、性感，本來就是尺度較大。而這段舞蹈目前也在TikTok造成熱潮，不少網友紛紛秀出自己模仿Jennie的熱舞影片，引起不小轟動。

女主角莉莉蘿絲戴普在劇中則有多場愛撫、親密床戲，外界好奇她的巨星父親強尼戴普的想法，其實，強尼一直以莉莉蘿絲為榮，英媒「每日郵報」指出，「強尼喜歡莉莉開創自己的事業，並挑戰自己去扮演她感興趣並考驗她的角色」，相當欣賞女兒沒有依靠自己的名聲、事業，而是憑一己之力努力去拍一部專屬於自己的戲。

莉莉蘿絲戴普(右)與威肯在「偶像漩渦」有多場激烈性愛戲。(HBO GO提供)
莉莉蘿絲戴普(右)與威肯在「偶像漩渦」有多場激烈性愛戲。(HBO GO提供)
強尼戴普非常開心女兒莉莉蘿絲在影壇努力闖出一片天。(美聯社)
強尼戴普非常開心女兒莉莉蘿絲在影壇努力闖出一片天。(美聯社)
莉莉蘿絲戴普在「偶像漩渦」有多場激烈性愛戲。(HBO GO提供)
莉莉蘿絲戴普在「偶像漩渦」有多場激烈性愛戲。(HBO GO提供)
Jennie新劇「偶像漩渦」尺度大膽，但其實是她自己主動爭取想演。(取材自IG)
Jennie新劇「偶像漩渦」尺度大膽，但其實是她自己主動爭取想演。(取材自IG)
Jennie在「偶像漩渦」有大尺度性感熱舞戲挨批。(取材自推特)
Jennie在「偶像漩渦」有大尺度性感熱舞戲挨批。(取材自推特)
強尼戴普非常開心女兒莉莉蘿絲在影壇努力闖出一片天。(歐新社)
強尼戴普非常開心女兒莉莉蘿絲在影壇努力闖出一片天。(歐新社)

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