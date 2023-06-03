「人間芭比」台灣高歌搖電臀 胸口掏小抄秀中文笑翻粉絲
「人間芭比」SOMI全昭彌首度到台高歌，參加「So Wonderful Festival」，在桃園陽光劇場一連演唱「XOXO」、「Birthday」、「What You Waiting For」以及「DUMB DUMB」等暢銷金曲，只見她一頭金髮繫上水藍色蝴蝶結，化身可愛動感公主，演唱夯曲的過程中，台下觀眾也跟著一起跳舞，並一起大喊「XOXO」。
SOMI約莫在晚間6點50分登台，搭配牛仔連身短裙，搭配黑色長靴，演唱「XOXO」時雙手比出X、O，讓大家身體也不自覺動起來，SOMI性感擺動電臀時，肩帶一度掉下來，她也立刻調整好衣服繼續歌舞。
SOMI開場便大秀中文：「大家好，我是SOMI，很開心能在這裡。」展現絕佳親和力，不僅頻喊「好熱」、「尖叫聲」，也點名說自己這次來是住在「林口」，最後索性直率從胸口掏出小抄，點名自己苦背的所有中文，「SO感動」、「尖叫聲」、「好熱」、「不敢相信」，讓眾人笑翻。最後SOMI以「DUMB DUMB」結束演唱後，回頭時不忘轉身再說「我愛你」，最後送上飛吻，結束精彩演出。
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