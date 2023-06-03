「人間芭比」台灣高歌搖電臀 胸口掏小抄秀中文笑翻粉絲

SOMI從胸前掏出小抄講中文回應粉絲。圖／讀者提供

「人間芭比」SOMI全昭彌首度到台高歌，參加「So Wonderful Festival」，在桃園陽光劇場 一連演唱「XOXO」、「Birthday」、「What You Waiting For」以及「DUMB DUMB」等暢銷金曲，只見她一頭金髮繫上水藍色蝴蝶結，化身可愛動感公主，演唱夯曲的過程中，台下觀眾也跟著一起跳舞，並一起大喊「XOXO」。

SOMI約莫在晚間6點50分登台，搭配牛仔連身短裙，搭配黑色長靴，演唱「XOXO」時雙手比出X、O，讓大家身體也不自覺動起來，SOMI性感擺動電臀時，肩帶一度掉下來，她也立刻調整好衣服繼續歌舞。