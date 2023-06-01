我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

台女星為救名牌包仆街 腳掌骨裂傷筋動骨100天

記者葉君遠／即時報導
李祖寧終完復原，旅行結束要開始上工。圖／摘自臉書
李祖寧終完復原，旅行結束要開始上工。圖／摘自臉書

李祖寧傷筋動骨100天，終於拆掉石膏可以四處趴趴走，提起當時拎著兩大包菜和剛買的包當場「仆街」的糗事，「跌出去那刻，我不是救自己，而是救菜和救包，最後兩個東西都沒事，我卻足足行動不便了3個月」。

幾個月前，李祖寧拎著才剛買的名牌包到百貨公司買菜，離開時，手上提了兩大袋準備回家幫家人加菜，她說，「本想弄個手推車，但推了車電梯就進不去了，離開時走樓梯，一個不慎腳枴了，電光火石瞬間，我怕包包磨到，手先去把包往後甩，於是在沒支持的狀況下，頭下腳上的往階梯撲去，胸骨先觸地，一路滑了7、8階，我掙扎起來後發現，包沒事、菜也沒事，最後看腳，腳腫起來了。」

她本以為無大礙，找時間去喬骨推拿就好，打給老公，老公立刻要她去醫院確定骨頭沒事，「我一直回想，如果當下我把菜丟了，手去扶欄杆應該就會沒事，沒想到最後檢查出來發現骨裂，醫生還笑我，為何救菜救包，也不救自己，因為我怕新包包磨破呀，最後打了石膏回家」，到底是什麼名牌包這麼珍貴？「就當時剛買的LOEWE拼圖包，最後傷筋動骨，真的要100天才能好」。

李祖寧說，結婚30年，在家一向她主內，所有家事都是她負責，這次受傷，女兒和老公扛下所有家事工作，終於體會到她的辛苦，「老公沒洗過衣服，這期間他每3天洗一次，洗到後來哀哀叫，女兒也是，從沒用過洗衣機的她，終於開始學習，我那段時間沒辦法用拐杖，只好向婆婆借那種四隻腳的助行器，被家人當大小姐一樣侍候，我算是因禍得福，老公說，他現在才知道，原來家事有這麼多。」

李祖寧女兒Bling今年16歲了，接下來要出國留學，因為她受傷開始做家事後，等於先預習未來自理的生活，如今她經過百天終於痊癒，開始跟家人去澳門、沖繩旅行，昨天人還在沖繩玩耍。最近許多星二代紛紛入行當藝人，王中平、余浩然的女兒韓菲甚至發唱片，李祖寧的Bling其實長相甜美，想不想接媽媽的棒子出道？她說，「她其實沒有表演欲，之前跟我上過幾次通告，知道藝人原來是這種感覺，然後就不想再上台了。」

她說，「韓菲有好的實力和歌喉，也有興趣。Bling雖然喜歡跳舞，但不愛上台，演藝圈有太多未知和辛苦，她若不喜歡我也不勉強，就讓她專心念書，未來如果有興趣，再出來試也不遲。」

李祖寧打完石膏只能坐輪椅行動。圖／摘自臉書
李祖寧打完石膏只能坐輪椅行動。圖／摘自臉書
李祖寧打完石膏只能坐輪椅行動。圖／摘自臉書
李祖寧打完石膏只能坐輪椅行動。圖／摘自臉書

澳門

上一則

陳文茜疾病纏身8年 自曝動插管手術「沒放棄好轉希望」

下一則

白娘子回來了 70歲趙雅芝曬絕美古裝照 網讚：仙女下凡

延伸閱讀

曾說不再演 「慾望城市：華麗下半場」第2季莎曼珊現身

曾說不再演 「慾望城市：華麗下半場」第2季莎曼珊現身
蹭楊冪熱度？ 劉愷威女友幫Angelababy整理裙襬…又挨罵

蹭楊冪熱度？ 劉愷威女友幫Angelababy整理裙襬…又挨罵
鄭爽遭官方封殺2年 發福髮稀宛如大嬸

鄭爽遭官方封殺2年 發福髮稀宛如大嬸
三級片女神曾當「梁朝偉老婆」 狂放美尻辣照微遮3點

三級片女神曾當「梁朝偉老婆」 狂放美尻辣照微遮3點

熱門新聞

迪士尼真人版「小美人魚」上映後引發不少討論。圖／摘自imdb

英女歌手批「小美人魚」：不想教給女兒這個觀念

2023-05-30 14:02
迪麗熱巴魚尾洋裝胸前開深V。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V尬唐嫣美腿 網瘋猜楊冪「不見人影」原因

2023-05-30 13:24
秦漢準媳婦身材很養眼。圖／摘自臉書

秦漢178cm準媳婦曬「比基尼辣照」修長美腿震撼網友

2023-05-26 15:56
44歲劉濤在「做自己的光」與32歲劉宇寧演姐弟戀，網友直呼看不下去了。（取材自微博）

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

2023-05-23 08:40
劉香慈被二兒子捕捉性感照。圖／截圖自臉書

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

2023-05-26 13:53
李連杰近來樣貌再度引發熱議。（取材自微博）

怎麼了？60歲李連杰暴瘦代言 「斷崖式衰老」惹網心疼

2023-05-30 23:14

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行