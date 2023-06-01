台女星為救名牌包仆街 腳掌骨裂傷筋動骨100天

李祖寧終完復原，旅行結束要開始上工。圖／摘自臉書

李祖寧傷筋動骨100天，終於拆掉石膏可以四處趴趴走，提起當時拎著兩大包菜和剛買的包當場「仆街」的糗事，「跌出去那刻，我不是救自己，而是救菜和救包，最後兩個東西都沒事，我卻足足行動不便了3個月」。

幾個月前，李祖寧拎著才剛買的名牌包到百貨公司買菜，離開時，手上提了兩大袋準備回家幫家人加菜，她說，「本想弄個手推車，但推了車電梯就進不去了，離開時走樓梯，一個不慎腳枴了，電光火石瞬間，我怕包包磨到，手先去把包往後甩，於是在沒支持的狀況下，頭下腳上的往階梯撲去，胸骨先觸地，一路滑了7、8階，我掙扎起來後發現，包沒事、菜也沒事，最後看腳，腳腫起來了。」

她本以為無大礙，找時間去喬骨推拿就好，打給老公，老公立刻要她去醫院確定骨頭沒事，「我一直回想，如果當下我把菜丟了，手去扶欄杆應該就會沒事，沒想到最後檢查出來發現骨裂，醫生還笑我，為何救菜救包，也不救自己，因為我怕新包包磨破呀，最後打了石膏回家」，到底是什麼名牌包這麼珍貴？「就當時剛買的LOEWE拼圖包，最後傷筋動骨，真的要100天才能好」。

李祖寧說，結婚30年，在家一向她主內，所有家事都是她負責，這次受傷，女兒和老公扛下所有家事工作，終於體會到她的辛苦，「老公沒洗過衣服，這期間他每3天洗一次，洗到後來哀哀叫，女兒也是，從沒用過洗衣機的她，終於開始學習，我那段時間沒辦法用拐杖，只好向婆婆借那種四隻腳的助行器，被家人當大小姐一樣侍候，我算是因禍得福，老公說，他現在才知道，原來家事有這麼多。」

李祖寧女兒Bling今年16歲了，接下來要出國留學，因為她受傷開始做家事後，等於先預習未來自理的生活，如今她經過百天終於痊癒，開始跟家人去澳門 、沖繩旅行，昨天人還在沖繩玩耍。最近許多星二代紛紛入行當藝人，王中平、余浩然的女兒韓菲甚至發唱片，李祖寧的Bling其實長相甜美，想不想接媽媽的棒子出道？她說，「她其實沒有表演欲，之前跟我上過幾次通告，知道藝人原來是這種感覺，然後就不想再上台了。」