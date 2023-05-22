楊冪單身多年 520突然與「神秘人」合比愛心

楊冪突然在520秀出與神秘人比愛心的短影片。圖／摘自微博

大陸女星楊冪 與前夫劉愷威有一個女兒小糯米，如今已8歲，跟著爸爸在香港 生活，不過楊冪離婚之後，雖然曾傳出與魏大勛、TFBOYS成員王俊凱等小鮮肉傳緋聞，但始終沒有確定的感情，只是她單身多年依舊不寂寞，日前在「520」曬出短影片，對著鏡頭用手比出半顆愛心，另外一半的愛心則由鏡頭後的神秘人比出，湊成完整心型，讓人相當好奇對方是誰，還一度衝上微博 熱搜。

楊冪近期也離開老東家「嘉行傳媒」，果然瞬間登上熱搜榜冠軍，幾年前就不斷傳出楊冪要離開嘉行傳媒，如今雙方正式結束合作關係。