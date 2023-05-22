韓警疑劉亞仁試圖滅證 最快24日拘提調查

劉亞仁接受二次傳喚。（取材自推特）

韓國演員劉亞仁涉嫌違法使用牛奶 針、大麻 等毒品 遭調查，韓國警方今天表示，劉亞仁否認相關指控、甚至試圖湮滅證據，警方已提交拘提申請，最快可能在24日將劉亞仁拘提到案。

韓國警方今天召開記者會表示，正式展開調查後，發現劉亞仁持續否認相關罪嫌，且使用的毒品種類與次數都較先前了解的更多，加上部分被列為共犯的嫌疑人仍在海外，很有可能協助湮滅證據，於是決定申請拘提調查。

劉亞仁身邊親友共有4人以共犯身分遭立案調查。根據警方掌握狀況，其中一名崔姓作家曾嘗試湮滅證據，警方因此也申請拘提崔姓共犯。

法界消息指出，首爾中央地方法院預定24日上午審查是否准予拘提嫌疑人，最快可能當天做出決定並進行拘提。

警方透過醫療紀錄與毛髮、尿液檢體檢測，確認劉亞仁涉嫌違法使用俗稱牛奶針的麻醉劑異丙酚，以及大麻、K他命、古柯鹼、鎮靜安眠藥物佐沛眠（Zolpidem）等毒品；但劉亞仁先前接受警方傳喚調查時僅承認吸食大麻，否認使用其他毒品。

劉亞仁3月及5月受警方傳喚調查時，都曾因現場媒體太多為由要求更改時程，警方曾因此表示，若劉亞仁持續不配合傳訊日程，不排除採取申請拘提等強制手段；劉亞仁方面則抗議應訊日程外洩不符「偵查不公開原則」，要求徹底保密相關日程。