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變阿湯哥第2？布蘭妮愛脫衣 傳2子氣到不見面不回電

記者蘇詠智／即時報導
兩個男孩和布蘭妮已有一年沒見，還都不理會她的簡訊。圖／摘自IG
兩個男孩和布蘭妮已有一年沒見，還都不理會她的簡訊。圖／摘自IG

打從少女時期走紅開始就一直活在全球觀眾目光下的「小甜甜」布蘭妮，就算前年11月起由法庭宣判，重新獲得管理自己人生的自由，卻也沒能完全擺脫一切紛擾，反而在媒體上仍是時常被描繪成情緒不穩、行為失控。

近日專門報導名流八卦的TMZ推出了一部紀錄片「布蘭妮：自由的代價」，驚曝她和兩個兒子已經鬧翻超過一年，彼此沒有見面，他們現在連她的簡訊都不想回，讓她氣憤至極，也因為與孩子長久未見到面，使他們有如湯姆克魯斯和親生女兒蘇蕊避不碰面的翻版。

布蘭妮曾經有長達13年被認為無法靠自身的理智來安排生活中的所有細節，被迫由父親代為監管，就算在這種艱難的處境下，她與兩個兒子西恩、普瑞斯頓依舊感情親密，她也自認是沒得挑剔的好媽媽。

然而前年當她恢復自由，她就一天到晚在社群網站上發布裸照，表示是提升自信與力量的作法，兩個兒子卻尷尬難堪，因而連她和男友山姆舉行婚禮，他們都沒到。布蘭妮後來得知兒子們的想法，忍不住發文回嗆，就更無法挽回他們的心。

始終都無法找回內心平靜的布蘭妮，被TMZ的紀錄片稱常常在家一睡就是2、3天，感覺很頹廢，而且出門開車漫無目標，值得大家為她擔憂。她的丈夫山姆則不滿紀錄片暗示他們的婚姻出狀況，一點也不想為內容背書。

布蘭妮被傳與兩個兒子不見面超過一年，最近他們連她的簡訊都不回。圖／摘自IG
布蘭妮被傳與兩個兒子不見面超過一年，最近他們連她的簡訊都不回。圖／摘自IG
布蘭妮就是愛拍、愛發裸照，據傳讓小孩都感到很難堪。圖／摘自IG
布蘭妮就是愛拍、愛發裸照，據傳讓小孩都感到很難堪。圖／摘自IG
布蘭妮與兩個兒子曾經感情親密，還同遊迪士尼。圖／摘自IG
布蘭妮與兩個兒子曾經感情親密，還同遊迪士尼。圖／摘自IG

社群網站 湯姆克魯斯 八卦

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