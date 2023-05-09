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超18禁…Ａ片之王生平拍影集 演員、經紀不敢碰

記者蘇詠智／即時報導
納喬維達（右）是西班牙的A片天王，紅到全球知名。圖／摘自twitter
納喬維達（右）是西班牙的A片天王，紅到全球知名。圖／摘自twitter

全球各地都不乏拍成人影片而闖出名號者，他們雖然工作的內容就是展現真槍實彈的性愛姿態給觀眾，慾望最熾烈的一面都秀給大家看，生活幾乎沒有隱私，卻還是有人願意以此為業，甚至成為眾所公認的A片帝后。

西班牙最知名的A片之王納喬維達，自從出道以來已經主演超過1500部的性愛影片，身材高壯、下體興奮時可達20公分，在全世界都有不少影迷，算是歐洲A片男星裡的天王巨星之一。近來他的生平被改編為電視影集，雖然大尺度確實頗吸引觀眾，但在籌拍階段困難重重，多數單位一聽到是要拍納喬維達的故事，態度立刻有180度轉變，甚至有已經給予不少協助的地方單位，馬上翻臉不認人，劇組才體會到A片固然很多人愛看，在西班牙仍是個禁忌的話題，很多單位都怕因此貼上「異色」標籤，避之唯恐不及。

最有意思的是，劇組表示，過去多半是一發布戲在籌拍的消息，馬上有演員或經紀公司來爭取，唯獨納喬維達影集的籌備，竟然情況反過來，異常的靜悄悄，沒有演員、沒有經紀人主動洽詢，似乎大家都怕編導的手法「太寫實」，真的會變成在拍A片，因為大家都知道，講述納喬的故事，一呈現他在工作時的面貌，就是一連串的真槍實彈性愛，根本想避都避不掉。就算床戲無需「來真的」，演員的大尺度裸露也很難省略，沒有多少人有這種勇氣去嘗試這樣的表演。

納喬本尊則大讚影集男主角馬汀諾里瓦斯夠膽識，在其他人都沒有勇氣接演的情形下，大方接受挑戰，而過去演戲不一定都很開放的馬汀諾，幾乎從第一集到最後一集，都有一堆全裸、上床、「多女對一男」等等的超級18禁畫面，也算進入演藝圈後的大突破。

以A片天王生平故事為主題的影集「納喬」，尺度大到嚇跑一堆演員和經紀人。圖／摘自i...
以A片天王生平故事為主題的影集「納喬」，尺度大到嚇跑一堆演員和經紀人。圖／摘自imdb
馬汀諾里瓦斯在「納喬」扮演A片紅星，少不了裸露場面。圖／摘自imdb
馬汀諾里瓦斯在「納喬」扮演A片紅星，少不了裸露場面。圖／摘自imdb

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