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不藏了 江南大叔PSY海外演唱會有望？他鬆口這麼說

記者梅衍儂／即時報導
韓國歌手PSY締造相當多輝煌紀錄。圖／Disney+提供
韓國歌手PSY締造相當多輝煌紀錄。圖／Disney+提供

韓國歌手PSY演唱會紀錄片「PSY SUMMER SWAG 2022」已於3日在Disney+上線，今（9）他接受台灣媒體聯訪，問到該演唱會是否有可能在海外舉辦，他表示有此想法，然而卡在所有舞台機關都是訂製的，若沒有和當地的企業合作，恐怕有些困難。

SUMMER SWAG系列是PSY的代表演唱會之一，從2011年開始舉行，以歡快的歌曲和現場噴水的舞台魅力吸引大批觀眾，受疫情影響，2019年唱完後就停辦，去年再度舉行。「PSY SUMMER SWAG 2022」則為觀眾記錄下PSY橫跨7個城市、共10場演唱會的表演畫面，包括PSY最具代表性的成名曲「江南 Style」、以及PSY和BTS防彈少年團成員SUGA共同演唱的「That That」。PSY表示觀眾這幾年習慣透過線上觀看演出，但體驗和線下完全不能比，對於能夠重啟演出，他直說非常感恩。

45歲的他在台上似乎體力用不完，問到如何維持能量，他說：「與其說是身體，我反倒是集中精神，我沒辦法用健身鍛鍊體力，但只要我在舞台上，聽到觀眾的掌聲就會變強壯，我是靠掌聲支撐的，其實每次辦完演唱會我都睡不好，儘管身體非常疲憊。」

以「江南Style」、「Gentleman」等歌揚名海外，PSY表示希望透過這次紀錄片，能把更多歌曲推廣給海外粉絲，更想透過螢幕讓人感受到SUMMER SWAG現場的魅力。

韓國歌手PSY的演唱會有許多人朝聖。圖／Disney+提供
韓國歌手PSY的演唱會有許多人朝聖。圖／Disney+提供
韓國歌手PSY接受台灣媒體聯訪。圖／Disney+提供
韓國歌手PSY接受台灣媒體聯訪。圖／Disney+提供

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