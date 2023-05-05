攻進米其林？貝克漢家長子三腳貓廚藝卻成主角
米其林指南在全球美食愛好者心目中名氣響噹噹，卻也需要增加和名人的結合來維持知名度？近日他們與英國大名鼎鼎貝克漢家族的老大布魯克林合作，拍了一支他談美食的短片，布魯克林開心地立刻分享在自己的社群網站上，卻引起不少人的疑惑，因為他雖然很想成為名廚，到現在仍只有三腳貓的功夫，米其林指南的標誌打在他的畫面上，感覺格外的詭異。
布魯克林貝克漢雖然得天獨厚，出生在爸媽都很有名也有錢的家庭，然而前前後後換了好幾種志向，都沒有做得很成功，像是當攝影師等等。最近他的目標是成為廚師，花了不少錢拍作菜的短片，只是裡面呈現出的一堆失誤，又被消遣是浪費了大錢、白忙一場。好在，他去年和主演「變形金剛4」的妮可拉佩茲結婚，妮可拉娘家的財產又是貝克漢家的好幾倍，布魯克林從大少爺變成豪門女婿，吃穿用度依舊不需愁。
在米其林的短片中，布魯克林貝克漢透露對於「美食」的了解最初是常常被被帶去pub，像是爸爸比完足球之後，可是年紀小又不能喝酒，只能享用派、加上醋的炸魚薯條、洋芋泥等等，這就是他最粗淺的認識。他很喜歡從美食看到各國不同文化的差異，他與妮可拉最愛日本菜，他覺得日本人對於食物的那種用心，任何細節都很精確，頗讓人佩服。
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