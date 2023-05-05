攻進米其林？貝克漢家長子三腳貓廚藝卻成主角

布魯克林貝克漢（左）和億萬千金妮可拉佩茲去年結婚。圖／摘自IG

米其林指南在全球美食 愛好者心目中名氣響噹噹，卻也需要增加和名人的結合來維持知名度？近日他們與英國大名鼎鼎貝克漢家族的老大布魯克林 合作，拍了一支他談美食的短片，布魯克林開心地立刻分享在自己的社群網站上，卻引起不少人的疑惑，因為他雖然很想成為名廚，到現在仍只有三腳貓的功夫，米其林指南的標誌打在他的畫面上，感覺格外的詭異。

布魯克林貝克漢雖然得天獨厚，出生在爸媽都很有名也有錢的家庭，然而前前後後換了好幾種志向，都沒有做得很成功，像是當攝影師等等。最近他的目標是成為廚師，花了不少錢拍作菜的短片，只是裡面呈現出的一堆失誤，又被消遣是浪費了大錢、白忙一場。好在，他去年和主演「變形金剛4」的妮可拉佩茲結婚，妮可拉娘家的財產又是貝克漢家的好幾倍，布魯克林從大少爺變成豪門女婿，吃穿用度依舊不需愁。