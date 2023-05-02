JK羅琳靠「哈利波特」影集每年可多賺2000萬美元
一手打造「哈利波特」魔法世界的女作家JK羅琳，近年來被跨性別族群視為眼中釘，鼓吹全世界抵制她、把她「下架」，不管她幾度用長文把自己的想法解釋得多清楚。曾經演出「哈利波特」系列而走紅的好幾位演員包括丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特、艾瑪華森等也都公開反對她的意見，面對酸言酸語，她始終堅持過好自己的日子，不被抨擊她的言論打倒，隨著「哈利波特」系列確定要改編為影集，她又可望再賺進一大筆收益，英國媒體稱「她才是笑到最後的人」。
根據報導，「哈利波特」影集版預計將每一本原著至少拍成一季，有計畫製播將近10年，估計每一年都可望讓JK羅琳賺進1600萬英鎊（約2000萬美元）的收入，她會比現在更有錢，更能過著開心的生活，難怪她笑道：「我已經預先準備好大量存貨的香檳來應變了。」完全懶得管酸民怎麼抗議。
過去羅琳對於「哈利波特」的一切頗有主導權，改編影集版也是如此，所有演員的選擇都得她同意才能通過，因此也有人說她會爽快答應「哈利波特」重拍，是看在能夠重新換一批人來演、那些公開和她唱反調的「背骨仔」就不能再代表她筆下著名的角色，對於這種「陰謀論」，她理都不想理。
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