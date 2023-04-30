「8點檔娜美」張家瑋醉後痛哭 上廁所打嗝全直播出去

張家瑋渴望愛情，感嘆「王子」難尋。圖／摘自臉書

台灣女星張家瑋擁有漂亮臉蛋、E奶火辣曲線，加上連續在多部8點檔中有亮眼演出，被封為「本土劇真人娜美」，受到大批觀眾喜愛，但外在的光環彌補不了內心的孤單空虛，近日她便在直播中疑似「情傷」崩潰爆哭，引發網友關心熱議。

張家瑋日前開直播與粉絲互動，但她情緒顯得相當激動，一方面與粉絲聊天，一方面崩潰叨絮著：「對男生好，就會被覺得，好像不需要再好啦，那我需要的好男生在哪裡啊」，全程如「失戀」般，引來網友關心她「到底怎麼了？」，她身穿細肩帶黑色居家服，明顯沒穿內衣，她回：「就算我隔天激凸地拍時尚 照，你們也不用覺得奇怪」表示就想「做自己」。

影片來源：噓！星聞

事後，張家瑋回應直播內容，她坦言其實是「有感而發」，今年35歲的她，感嘆身邊很多朋友已結婚生子，唯自己仍小姑獨處，一直渴望的愛情求而不得，真正的「好男人」難尋，還引用韓劇 「黑暗榮耀」中的台詞在臉書 po文：「我需要的不是王子，能跟我一起跳行刑舞的劊子手，才是我需要的」，希望找到一個可以「共患難」的男人。

她感慨當年媽媽被朋友倒會背債，導致母女一直為討生活所苦，所謂「互助會」根本無互助可言，對於感情，她既期待又怕受傷害，所以才有影片中的崩潰舉動。此外，影片中有她上廁所沖水聲，張家瑋透過經紀人表示，「她一直是個真性情的人，媽媽過世後，她沒什麼家人，所以把粉絲當做家人，才會如此真情流露」。