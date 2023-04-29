「哈利波特」眾星接連好「孕」到 「金妮」挺大肚有喜

邦妮萊特（左）和丈夫安德魯洛可可宣告要為人父母。圖／摘自IG

時間的腳步從不停留，「哈利波特 」電影片集中的可愛童星們，近年來陸續傳出升格為人父母的消息。繼上周「哈利」丹尼爾雷德克里夫被拍到推著嬰兒車上街、確定他和女友艾琳愛的結晶已經誕生，在片中和「哈利」湊成一對的「金妮」邦妮萊特也開心在社群網站 上大秀孕肚，宣告將成為新手媽媽。

32歲的邦妮萊特，在「哈利波特」系列影片中扮演金妮衛斯理，是哈利最好的朋友榮恩的小妹，最後和他結婚還生了3個小孩。戲外的邦妮，看似沒有「妙麗」艾瑪華森 那麼美麗搶眼，「電力」也還不弱，曾經和扮演年輕葛林戴華德以及在「暮光之城」、「怪奇物語」等都有演出的傑米坎貝爾鮑爾訂婚，差一點就要結為夫妻。她和現任的丈夫安德魯洛可可去年3月舉行婚禮，現在就有好消息，不只粉絲替她開心，連其他「哈利波特」演員，像是演她雙胞胎哥哥之一的詹姆斯費爾普斯、演史萊哲林學院心機女潘西的史嘉蕾白恩海夫納等都來留言恭喜。

魯伯葛林特疫情期間當爸，女兒都快3歲了。（路透資料照片）

「哈利波特」這些昔日的青少年演員，現在也大都年過30，已到生兒育女的歲數，「榮恩」魯柏葛林特在疫情期間與另一半喬琪亞生了個女兒，現在都快3歲了。而史嘉蕾白恩海夫納和老公則生了3個女兒，包括一對雙胞胎。詹姆斯的雙胞胎兄弟奧利佛也和太太生了兩個女兒，丹尼爾雷德克理夫則到現在都沒有透露小孩的性別。大家紛紛為人父母，只有艾瑪華森還在情場悠遊，連另外一半都還沒定下來，不知何時要踏進人生的下一個階段。