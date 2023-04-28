「小飛俠與溫蒂」裘德洛當虎克船長 小黑寡婦談低潮期

亞歷山大莫洛尼是新一代「小飛俠彼得潘」。（圖：迪士尼提供）

由」裘德洛（Jude Law）、童星亞歷山大莫洛尼（Alexander Molony）、「小黑寡婦」艾薇安德森（Ever Gabo Anderson）領銜主演的迪士尼 真人版電影 「小飛俠與溫蒂」（Peter Pan and Wendy）終於正式登陸Disney＋。

此次「小飛俠與溫蒂」華麗上線，飾演溫蒂一角的艾薇安德森的表現備受期待，因為她不只在漫威大片「黑寡婦」（Black Widow）中出演年輕版的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），年僅15歲的她更曾參演由父親保羅·W·S·安德森（Paul W. S. Anderson）執導的「惡靈古堡」（Resident Evil）系列作品，與母親蜜拉喬拉維琪（Milla Jovovich）同台飆戲。

然而，看似人生勝利組的艾薇卻在日前受訪時坦白自己對溫蒂不想長大的心情感到心有戚戚焉。艾薇在拍攝「小飛俠與溫蒂」期間正處於低潮期，性格成熟又有豐富工作經歷的她感激每個演出及拍攝的機會、也對於未來將迎來的挑戰充滿興奮與期待，但看著兩個年幼的妹妹無憂無慮的生活，她不禁在內心吶喊「我現在還不想成為大人！」。

而艾薇的內心矛盾也完美的投射在了溫蒂這個角色上，電影中溫蒂曾將一對耳環舉到臉上，想像著自己戴上它們會是什麼樣子，但很快就把這些綴飾和想法拋到一邊，只想安心的繼續做個孩子，艾薇也說：「我認為每個人在他們的生活中都有過這樣的時刻，他們想做一個小孩，不想承擔大人的責任，而我相信這就是「小飛俠」的故事如此受人喜愛的原因，因為這是我們都能產生共鳴的事情。」