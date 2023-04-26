廣末涼子自曝失序過往 刻意未婚懷孕逃離關注

日本影星廣末涼子曾被譽為「20世紀最後的美少女」，今年邁入42歲依舊凍齡。（取材自Instagram）

日本 影星廣末涼子曾被譽為「20世紀最後的美少女」，今年邁入42歲依舊凍齡，更透過散文新書回應過去失序過往，透露刻意未婚懷孕，就是想從經紀公司與大眾關注下逃走。

廣末涼子1994年奪下日本P&G廣告選拔冠軍而聲名大噪，15歲便踏入演藝圈，以學生妹短髮、俏皮小虎牙與獨一無二的透明感氣質，接連演出「鐵道員」、「將太的壽司」、「海灘男孩」、「急速追殺令」等熱門電影 、電視劇，廣告更是接到手軟，被媒體稱為是「日本最忙高中生」。

出道多年，廣末涼子現在已是三個小孩的媽，上過巔峰也曾跌落谷底，歷經媒體瘋狂關注抹黑、退學息影、未婚先孕等等一連串負面花邊新聞，過了多年，她選擇在花2年時間撰寫的散文集「廣末的思考地圖 幸福的樣子」首度回應。

廣末涼子在書中透露，當年在趕戲之餘，她仍努力學習，憑藉自己實力考上名門早稻田大學，卻迎來媒體惡意揣測她走後門，有上百名狗仔每天尾隨上課。她承認曾經迷惘，不懂私領域的一個選擇，為何會讓大眾如此關注，幸好當時因好友的信任與鼓勵，讓廣末涼子覺得「有人懂我就夠了」，重新專注做自己。

但廣末涼子後來也因一系列與清純人設相差甚遠的失序行為，導致玉女 形象崩壞，包含23歲宣布退學，未婚先孕暫離演藝圈等，各種負面消息接踵而來，當時的她都沒多做解釋。廣末涼子透露，其實這些叛逆行為都是故意為之，因為只有這樣，才能從經紀公司與大眾的關注下逃出來、喘口氣。

廣末涼子散文集「廣末的思考地圖 幸福的樣子」透過60則廣末涼子喜歡的哲學經典語錄，寫下自身做為一名演員、一名母親、一名女性的想法，及這20幾年一路走來的秘辛故事。出版社表示，首刷將贈送廣末涼子特地用中文親筆寫下給台灣讀者的獨家複製感謝卡。