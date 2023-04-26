我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機還在但不知SIM卡被偷 律師上健身房損失慘

小心食物帶入美 一顆蘋果害她被海關罰500塊

廣末涼子自曝失序過往 刻意未婚懷孕逃離關注

中央社／台北26日電
日本影星廣末涼子曾被譽為「20世紀最後的美少女」，今年邁入42歲依舊凍齡。（取材自Instagram）
日本影星廣末涼子曾被譽為「20世紀最後的美少女」，今年邁入42歲依舊凍齡。（取材自Instagram）

日本影星廣末涼子曾被譽為「20世紀最後的美少女」，今年邁入42歲依舊凍齡，更透過散文新書回應過去失序過往，透露刻意未婚懷孕，就是想從經紀公司與大眾關注下逃走。

廣末涼子1994年奪下日本P&G廣告選拔冠軍而聲名大噪，15歲便踏入演藝圈，以學生妹短髮、俏皮小虎牙與獨一無二的透明感氣質，接連演出「鐵道員」、「將太的壽司」、「海灘男孩」、「急速追殺令」等熱門電影、電視劇，廣告更是接到手軟，被媒體稱為是「日本最忙高中生」。

出道多年，廣末涼子現在已是三個小孩的媽，上過巔峰也曾跌落谷底，歷經媒體瘋狂關注抹黑、退學息影、未婚先孕等等一連串負面花邊新聞，過了多年，她選擇在花2年時間撰寫的散文集「廣末的思考地圖 幸福的樣子」首度回應。

廣末涼子在書中透露，當年在趕戲之餘，她仍努力學習，憑藉自己實力考上名門早稻田大學，卻迎來媒體惡意揣測她走後門，有上百名狗仔每天尾隨上課。她承認曾經迷惘，不懂私領域的一個選擇，為何會讓大眾如此關注，幸好當時因好友的信任與鼓勵，讓廣末涼子覺得「有人懂我就夠了」，重新專注做自己。

但廣末涼子後來也因一系列與清純人設相差甚遠的失序行為，導致玉女形象崩壞，包含23歲宣布退學，未婚先孕暫離演藝圈等，各種負面消息接踵而來，當時的她都沒多做解釋。廣末涼子透露，其實這些叛逆行為都是故意為之，因為只有這樣，才能從經紀公司與大眾的關注下逃出來、喘口氣。

廣末涼子散文集「廣末的思考地圖 幸福的樣子」透過60則廣末涼子喜歡的哲學經典語錄，寫下自身做為一名演員、一名母親、一名女性的想法，及這20幾年一路走來的秘辛故事。出版社表示，首刷將贈送廣末涼子特地用中文親筆寫下給台灣讀者的獨家複製感謝卡。

日本 玉女 電影

上一則

宋少卿撇「偷吃」熟女傳聞 驚爆離婚：若干年前已簽字

下一則

佐藤健秀台語難忘接機盛況 許願將台灣茶打包回日本

延伸閱讀

她為兒進明星校獻身校長 嗆夫質問：為兒受委屈算什麼

她為兒進明星校獻身校長 嗆夫質問：為兒受委屈算什麼
高學貸+低畢業率 56%美國人認「念大學不值得」

高學貸+低畢業率 56%美國人認「念大學不值得」
女兒頻遭攻擊 黃磊夫妻大動作澄清 稱造謠者已抓到

女兒頻遭攻擊 黃磊夫妻大動作澄清 稱造謠者已抓到
「台版費城」故事主角 32歲愛滋鬥士車禍身亡

「台版費城」故事主角 32歲愛滋鬥士車禍身亡

熱門新聞

河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

2023-04-25 16:55
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

2023-04-22 19:35
關之琳（右）與呂良偉（左）合照。(取材自微博)

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

2023-04-23 04:07
文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

2023-04-19 14:38
安以軒（右）和老公陳榮煉（左）過去一起出席活動。（取材自微博）

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

2023-04-20 23:56
賴慧如以爆乳高衩禮服驚豔四座。記者王聰賢／攝影

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

2023-04-22 13:01

超人氣

更多 >
別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
新冠疫情仍可能急速變化 專家：每周全國約10萬人確診

新冠疫情仍可能急速變化 專家：每周全國約10萬人確診