玩遊戲狂吞20顆生雞蛋 何妤玟錄完影直接掛急診

何妤玟分享當年上綜藝通告有多拚命。圖／中天提供

中天「同學來了」日前討論「拒當薪水小偷！為了收視率我豁出去」話題，藝人何妤玟原本以玉女 形象出道，卻因主持綜藝節目形象崩壞：「我剛開始做綜藝的時候，製作單位說好不容易選到我，叫我要按造他設定的人設做，製作人就說『高材生遊戲玩得很爛，觀眾會特別喜歡』，但我是真的不太會玩遊戲，結果播出後我被政大的學生狂罵。」

而何妤玟為了扳回顏面，積極向製作單位提議新增益智關卡，不料製作單位的態度卻很強硬：「他就是要我演笨，這也造成我現在一去不回頭的諧星之路。」

何妤玟還分享當時在節目中和動物互動，讓她留下陰影：「我們的單元真的很慘忍，像我曾經在鱷魚群裡尋找鱷魚寶寶、還跟眼鏡蛇接過吻，製作單位都號稱有良心，但他們為了節目效果去找了一隻發情的狼犬，旁邊的人一直笑，還說『狗都喜歡何妤玟，人都不喜歡何妤玟』，我那時候才20幾歲，真的創傷，還害我在網路上的關鍵字是狼犬、人狗情未了。」

不只如此，何妤玟還曾被製作單位哄騙生吞雞蛋 ，差點引發敗血症：「當初製作單位騙我喝生雞蛋很營養，但雞蛋其實是有沙門氏菌的，那個單元是前面一關沒過就要倒退回來，結果我前面那關的藝人一直沒有過，他每次回來我就要再喝一次，所以全部玩完，我就喝了20顆，錄完直接去掛急診。」真的差點連命都搭進去。