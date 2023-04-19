我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

評估財報業績 史指收盤持平

周星馳合體五月天 秀「嘴上絕活」求入團 阿信求救粉絲

記者黃保慧／即時報導
周星馳上傳一張自己吹著蕭給五月天聽的照片。（取材自Instagram）
周星馳上傳一張自己吹著蕭給五月天聽的照片。（取材自Instagram）

周星馳自從開了社群帳號後，不只跟粉絲互動頻頻，近期也玩出新意，和不少天王天后合作，發文也保持幽默風格，自IG驚喜出現林俊傑後，今天又驚見五月天，有趣的互動讓這篇發文在半小時，就湧入6.6萬人按讚。

周星馳今天上傳一張自己吹著蕭給五月天阿信、怪獸、瑪莎、石頭聽的照片，四位還比著大拇哥，文中寫著，「巧遇五月天，雖然五缺一亦無阻我自薦組成六月天的決心，當場示範了獨門絕活，四子讚口不絕送了幾盒鳳梨酥作獎勵並禮貌地勸我回家等電話。」五月天阿信在留言處回覆：「星爺，我們團員再商量一下，或您再等等⋯⋯」周星馳也在限動發出鳳梨酥的禮盒，並說「希望吃光鳳梨酥之前會收到電話。」

接著五月天阿信也發文說：「一位喜歡了半輩子的偶像要加入你的樂團，你會怎麼做？星爺自薦加入組成六月天，希望加入最新巡演，並展示簫王絕活。大家認為我們該答應嗎？我們真的很為難的啊，星爺⋯」兩方不斷互動頻頻，讓粉絲也相當期待合作。

其實這也不是周星馳第一次與大家互動，先前在IG分享照片，他一邊享受紅酒一邊用平板聽著周杰倫「最偉大的作品」專輯，並點名周董「香港見」。周杰倫5月5日起將在香港舉辦7場「嘉年華」演唱會，看來屆時周星馳應該會到場欣賞，不少粉絲敲碗兩大「雙周」合體。而周杰倫看到周星馳正在聽自己的歌曲，開心在限時動態轉發回應：「星爺，太屌了！」

周星馳 周杰倫 香港

上一則

被李奧納多讚賞想合作 鬼才導演新片限制級無碼上IMAX

延伸閱讀

焦點人物／梅家樹 長官救火隊 「阿信」熬出頭

焦點人物／梅家樹 長官救火隊 「阿信」熬出頭
周星馳慶祝社群粉絲破百萬 玩問答揭露經典角色結局

周星馳慶祝社群粉絲破百萬 玩問答揭露經典角色結局
吳孟達癌逝2年 周星馳後悔沒當面致謝

吳孟達癌逝2年 周星馳後悔沒當面致謝
蔡依林、林志玲選誰？周星馳給出超誠實3字答案

蔡依林、林志玲選誰？周星馳給出超誠實3字答案

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
陳小紜因發育太好無緣進國家隊。圖／摘自微博

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

2023-04-18 10:41
基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）

根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話

2023-04-12 18:45
侯佩岑和老公黃伯俊一家四口。圖／摘自臉書

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

2023-04-17 15:55
「捍衛任務」中基努李維與他的愛犬。(Liongate娛樂)

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

2023-04-16 17:34
葉童(右)現身曾志偉慶生宴。圖／摘自汪曼玲 快拍.曼鏡頭 臉書

曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光

2023-04-15 15:07

超人氣

更多 >
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目