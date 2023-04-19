周星馳合體五月天 秀「嘴上絕活」求入團 阿信求救粉絲

周星馳上傳一張自己吹著蕭給五月天聽的照片。（取材自Instagram）

周星馳 自從開了社群帳號後，不只跟粉絲互動頻頻，近期也玩出新意，和不少天王天后合作，發文也保持幽默風格，自IG驚喜出現林俊傑後，今天又驚見五月天，有趣的互動讓這篇發文在半小時，就湧入6.6萬人按讚。

周星馳今天上傳一張自己吹著蕭給五月天阿信、怪獸、瑪莎、石頭聽的照片，四位還比著大拇哥，文中寫著，「巧遇五月天，雖然五缺一亦無阻我自薦組成六月天的決心，當場示範了獨門絕活，四子讚口不絕送了幾盒鳳梨酥作獎勵並禮貌地勸我回家等電話。」五月天阿信在留言處回覆：「星爺，我們團員再商量一下，或您再等等⋯⋯」周星馳也在限動發出鳳梨酥的禮盒，並說「希望吃光鳳梨酥之前會收到電話。」

接著五月天阿信也發文說：「一位喜歡了半輩子的偶像要加入你的樂團，你會怎麼做？星爺自薦加入組成六月天，希望加入最新巡演，並展示簫王絕活。大家認為我們該答應嗎？我們真的很為難的啊，星爺⋯」兩方不斷互動頻頻，讓粉絲也相當期待合作。

其實這也不是周星馳第一次與大家互動，先前在IG分享照片，他一邊享受紅酒一邊用平板聽著周杰倫 「最偉大的作品」專輯，並點名周董「香港 見」。周杰倫5月5日起將在香港舉辦7場「嘉年華」演唱會，看來屆時周星馳應該會到場欣賞，不少粉絲敲碗兩大「雙周」合體。而周杰倫看到周星馳正在聽自己的歌曲，開心在限時動態轉發回應：「星爺，太屌了！」