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判若兩人…男星減掉快70公斤 樂喊：糖尿病都沒了

記者蘇詠智／即時報導
比利加德爾過往（左）和現在的樣子，判若兩人。圖／摘自imdb、IG
比利加德爾過往（左）和現在的樣子，判若兩人。圖／摘自imdb、IG

演員為了角色增加或減輕體重時有所聞，為了健康而成功減重的例子也不是沒有，近來最有代表性的莫過於「歌喉讚」系列澳洲女諧星「胖艾美」瑞貝爾威爾森，在減去幾十公斤後，身體少了一大圈，明顯和過去不同。然而相較影集「重量級的愛情」男主角比利加德爾，又是小巫見大巫。比利在疫情期間被建議減重，3年下來，已經甩掉了超過68公斤，身型上也明顯呈現「減掉一個人」之後的效果，觀眾忍不住問他：「是不是生了什麼病，怎麼瘦那麼多？」

比利加德爾主演的「重量級的愛情」就是在講胖哥胖妹的愛情趣事，他當初是因外型雀屏中選，那時他的體重超過160公斤，坐在椅子上就像一座小山。而在新冠肺炎疫情爆發後，他被建議最好不要再那麼胖，對健康比較好，也比較不會有染疫後危及生命的風險，他考慮之後，決定接受治療，開始要甩掉身上的贅肉。

有趣的是，他同時演出新影集「Bob Hearts Abishola」，扮演在心臟病發後愛上黑人女看護的男子，第一季時他還是重量級的體型，隨後的第2、3季，他的體型顯著變小，第4季已經和現在的樣子差不多，完全瘦了下來，與首季簡直判若兩人，編劇也在戲裡將他的體型變化寫進情節中，他覺得非常酷。

一般人減重多半是為了外表好看，比利加德爾減去快70公斤後充分感受到健康的好處，笑道：「我的安靜心率從113降到68（正常範圍在60-100之間），我的第2型糖尿病完全不見了。」他表示每個人到了某個年紀，就會開始要為健康而改變，他現在吃得也很健康，更開心的是可以不用只能在大尺碼商店買衣服，能夠穿進普通尺寸的服裝，他目前的體重在93到97公斤之間游移，身高180公分，感覺不至於過重，頗為標準。

「Bob Hearts Abishola」第4季中的比利加德爾（右），已是標準體...
「Bob Hearts Abishola」第4季中的比利加德爾（右），已是標準體型。圖／摘自imdb
比利加德爾曾經胖到超過160公斤。（路透資料照片）
比利加德爾曾經胖到超過160公斤。（路透資料照片）
「Bob Hearts Abishola」第1季中的比利加德爾（左），還是「重量...
「Bob Hearts Abishola」第1季中的比利加德爾（左），還是「重量級」。圖／摘自imdb

比利 減重 疫情

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