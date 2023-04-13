蔡依林、林志玲選誰？周星馳給出超誠實3字答案

周星馳妙語如珠。(本報資料照片)

喜劇天王周星馳 近年積極與全球粉絲互動，日前在IG附上陳年舊照，只見是2001賣座經典電影「少林足球」劇照，照片中還有已故藝人吳孟達，接著寫道：「有望達到1,000,000粉絲之際，來個AMA答謝大家，各位可在評論區向我提出任何問題，小弟會從中挑選作回答」，短短一天就吸引超過13萬粉絲按讚，留言更是超過上萬則，有人妙問「蔡依林與林志玲 兩大女神，星爺要選誰」？周星馳誠實給出回應。

另有網友就好奇提問「喜歡蔡依林還是林志玲」？由於兩人的人氣都超高，不過周星馳誰也不得罪，瞬間回應「Why not both（何不兩者都要？）」另有粉絲問他是否看過首位香港 前往日本發展的AV女優繪麗奈作品？周星馳也誠實說有，「香港人以頂硬上（一般指硬著頭皮、拚死拚活地幹好某事）見稱，受不了這句話說太多有違香港精神。」等於間接承認有看過繪麗奈的作品，但他覺得「頂唔順（受不了）」這句話繪麗奈在片中說得有點多了。