我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

蔡依林、林志玲選誰？周星馳給出超誠實3字答案

記者陳建嘉／即時報導
周星馳妙語如珠。(本報資料照片)
周星馳妙語如珠。(本報資料照片)

喜劇天王周星馳近年積極與全球粉絲互動，日前在IG附上陳年舊照，只見是2001賣座經典電影「少林足球」劇照，照片中還有已故藝人吳孟達，接著寫道：「有望達到1,000,000粉絲之際，來個AMA答謝大家，各位可在評論區向我提出任何問題，小弟會從中挑選作回答」，短短一天就吸引超過13萬粉絲按讚，留言更是超過上萬則，有人妙問「蔡依林與林志玲兩大女神，星爺要選誰」？周星馳誠實給出回應。

另有網友就好奇提問「喜歡蔡依林還是林志玲」？由於兩人的人氣都超高，不過周星馳誰也不得罪，瞬間回應「Why not both（何不兩者都要？）」另有粉絲問他是否看過首位香港前往日本發展的AV女優繪麗奈作品？周星馳也誠實說有，「香港人以頂硬上（一般指硬著頭皮、拚死拚活地幹好某事）見稱，受不了這句話說太多有違香港精神。」等於間接承認有看過繪麗奈的作品，但他覺得「頂唔順（受不了）」這句話繪麗奈在片中說得有點多了。

繪麗奈能獲得偶像本人評論，自感榮幸，馬上在限動轉發並回覆星爺，除了感謝遙不可及的偶像看過她的作品，但也解釋：「但我的頂唔順（受不了）其實是話中有話。」

周星馳被問蔡依林、林志玲兩大女神，決定誰也不得罪。(取材自Instagram)
周星馳被問蔡依林、林志玲兩大女神，決定誰也不得罪。(取材自Instagram)
周星馳坦言看過AV女優繪麗奈的作品。(取材自Instagram)
周星馳坦言看過AV女優繪麗奈的作品。(取材自Instagram)

周星馳 香港 林志玲

上一則

徐崢被指「劣跡藝人」觀眾拒看 浙江廣電為他正名

下一則

私密片外洩風波未平 張繼科又被狗仔爆「未婚生子」

延伸閱讀

吳孟達逝世2年多 周星馳沒說「這句話」認了很後悔

吳孟達逝世2年多 周星馳沒說「這句話」認了很後悔
周星馳分手朱茵有隱情？記者揭真相 莫文蔚甩小三罪名

周星馳分手朱茵有隱情？記者揭真相 莫文蔚甩小三罪名
言承旭祝福舊愛林志玲：希望她很好

言承旭祝福舊愛林志玲：希望她很好
星女郎林允曬性感低胸 遭疑二度發育

星女郎林允曬性感低胸 遭疑二度發育

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作