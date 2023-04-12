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「爺孫戀」挨批老不休 友曝往事：李坤城曾打電話諮商

噓！星聞／即時報導
李坤城10年前的戀情引發熱議。 （取材自臉書）
李坤城10年前的戀情引發熱議。 （取材自臉書）

2013年知名音樂人李坤城與小40歲的林靖恩交往，「爺孫戀」轟動一時，林靖恩9日晚在臉書證實噩耗。作家黃越綏日前在臉書發文悼念李坤城，回憶起兩人相識過往，更提起10年前李坤城與林靖恩交往時曾打電話跟她諮詢。

黃越綏表示，當年因為抗議媒體壟斷而與李坤城相識，「我們的交情是屬於三年不見面，但見面至少可以聊三年的老朋友，他一直稱我大姊。」在她的回憶中，李坤城除了全心投入音樂創作外，也收藏許多黑膠唱片及古董留聲機，在台灣堪稱數一數二，她相當佩服李坤城的專業，以及為台灣留下文化資產的精神。

黃越綏談起李坤城個性，直言他開朗樂觀且浪漫健談，他的生活作息也十分正常且喜歡運動，「飲食方面也相當注重養生，不但少油少鹽少糖，還曾經勸過我要多保重別盡吃燒烤或加工品」，因此相當驚訝李坤城癌逝消息。

黃越綏透露，10年前「爺孫戀」相當轟動，當時李坤城還被批評「老不休」、「不要臉」，更幾乎成了他後半生最偏見的標籤。李坤城就曾打電話問她的看法，「印象中我用幽默帶揶揄地說，虧你老牛吃嫩草賺到了，雖然我相信你說的緣份，但還是認為有些不道德啦！反正看在你是我弟的關係，你開心就好，不用太介意別人的聲音，如果萬一你們出了什麼狀況，屆時我再送你個免費諮商吧！他聽完後，尷尬中帶著幾許寬心的哈哈大笑」。

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