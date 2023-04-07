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世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

大逆轉「捍衛任務」男星死因報告被律師打槍、反駁

記者蘇詠智／即時報導
蘭斯雷迪克的死因報告結果，遭到代表他與妻子的律師聲明反駁，恐有其他內情。（路透資料照片）
蘭斯雷迪克的死因報告結果，遭到代表他與妻子的律師聲明反駁，恐有其他內情。（路透資料照片）

在「捍衛任務」系列影片中扮演大陸飯店經理的黑人男星蘭斯雷迪克，上個月中旬驚傳在家中自然死亡，享壽60歲。專門報導明星與名流八卦的TMZ終於取得官方鑑定報告，稱蘭斯是由於冠狀動脈心臟病發作而猝逝，但「時人」卻接到蘭斯律師的聲明，稱「檢驗報告與家人的認知完全不合」，稱蘭斯有運動習慣，飲食健康到有如營養師幫他規畫過，根本不太像是有心臟病的患者。

歐美媒體報導，當蘭斯倒在自家後院，是他的妻子返家後第一個發現，儘管立刻送醫，已經回天乏術，檢驗報告中所稱的冠狀動脈心臟病，是指冠狀動脈粥狀硬化，長期堵塞血管，使得血管壁失去彈性或是變厚，讓管道愈來愈狹窄，導致血液流動困難，心臟就會因缺乏血液所運送的氧氣和其他營養而受損，引發患者中風或是猝死的危險。可是從蘭斯律師詹姆斯霍恩斯坦的聲明，報告裡的描述跟家人認知裡蘭斯的健康情形，完全對不上。

詹姆斯聲明中提到：「這分死因鑑定報告，並非從驗屍而得到的結果，蘭斯的遺體並沒有經過這種程序。且就我所知，蘭斯生前的醫療紀錄也都沒有顯示過報告裡所稱的那些情形。蘭斯是我見過身形最標準的人，他每天在自己家裡的健身房鍛練，做相當強大的心臟有氧運動，就算為了工作不在家，在會在演出合約上註明要有能讓他在空檔可以鍛練的設備，而他吃的很健康，像是經過營養師幫忙規畫出來的菜單，因此死因報告裡的描述完全跟他的生活作息一點都對不起來。」

詹姆斯表示他目前仍是代表蘭斯妻子史蒂芬妮的律師，死因報告上的描述並沒有被證實，也和家人對他的認知不同。不過高調打槍死因報告之後，史蒂芬妮想要求什麼？詹姆斯的聲明並沒有提到。蘭斯雷迪克原本看似是病發猝逝，現在彷彿變成懸案，真相如何，連家人都不清楚。

心臟病 健身 中風

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