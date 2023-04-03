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無視油國減產 史指連升四日

就不放過強尼戴普 安珀赫德支持者砲轟他又想引戰

記者蘇詠智／即時報導
安珀赫德目前在西班牙平靜度日。（路透資料照片）
安珀赫德目前在西班牙平靜度日。（路透資料照片）

強尼戴普與前妻安珀赫德的法庭大戰，雖然已經是快10個多月前的事，彼此也已經達成和解，然而安珀的支持者還沒有要放過強尼的意思。強尼最近接受英國雜誌的採訪，透露很滿意目前在當地西南鄉間的寧靜生活，安珀的支持者認定他是在炫耀打贏法庭戰，堅持他有對安珀施暴，沒講實話，且刻意挑釁。

其實從強尼的訪談報導中，絲毫看不出哪一點在對安珀挑釁，訪問他的雜誌正好是他所居住的薩莫塞特郡刊物，身為居民，接受當地雜誌的訪問，並沒有哪裡不對。他提到自己很喜歡有個性的地方，而英國人在他眼中很酷，會像歡迎鄰居一樣接納他，卻又不會熱情過頭。他雖然喜愛到處逛逛、見識一些事物、認識新的人，卻不是個很外向的人，所以薩莫塞特再適合他也不過，他能夠在此很盡情的做自己，不用擔心人到哪兒都一堆粉絲想合照，遠勝過住在好萊塢

整篇訪談唯一最刺眼的是提到強尼在薩莫塞特的住所是類似「唐頓莊園」的豪華別墅，花了他1300萬英鎊（約1614萬美元），被安珀的支持者懷疑根本在炫富，突顯他打贏官司後過的是多有錢、寧靜的生活。有人砲轟：「至少安珀在法庭上有承認對強尼戴普動過粗，他明明也有對她動手，卻打死不認。」強尼的粉絲則諷刺：「他們大概忘了安珀赫德目前也在西班牙過著平靜的生活，而且她哭窮稱付不出罰金，其實沒那麼貧困，比號稱的有錢多了。」

強尼戴普很滿意在英國的寧靜生活，卻又惹火前妻支持者。（歐新社資料照片）
強尼戴普很滿意在英國的寧靜生活，卻又惹火前妻支持者。（歐新社資料照片）

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