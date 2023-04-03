情牽范逸臣15年 田中千繪吐不婚原因

田中千繪。記者王聰賢/攝影

女星田中千繪演出華視、公視台語台「婚姻結業式2」，劇中扮演尹昭德外遇對象的她，首度在螢光幕上放送親吻、裸露激戰戲，被視為該劇「床戲擔當」，而戲外的她，提及與歌手范逸臣情牽15年感情，她接受專訪吐露背後不婚的真正原因。

「婚姻結業式2」探討夫妻婚姻家庭樣貌，田中千繪在尹昭德「卒婚」狀態中相遇，一次的擦槍走火，演變成世俗的所謂「不倫戀」，若發生在現實中，她坦言絕對不可能當「小三」，因為在自己身邊就有朋友遇到同樣問題，不時向她吐露心聲，為此深陷家庭、道德困擾而產生內心糾結，她說：「我喜歡簡單的生活，這樣複雜的關係，太痛苦了，何必呢」，忍不住自行腦補，若有一天對方老婆找上門，雙方對峙的場面，想想就頭皮發麻，基於這些理由，根本不想成為第三者！不過，她話一出，立刻被旁人笑：「應該有看過8點檔」。

聊起婚姻觀，田中千繪既理性又有感性，她與范逸臣愛情長跑15年，多次被問婚期，但始終未正面回應，她坦言，其實雙方都是喜歡工作的人，彼此在一起「開心就好」，不見得要有婚姻「那張紙」，「畢竟當女朋友和當老婆是不一樣的」，彼此多了身分就多了責任，認為維持現狀、珍惜當下就好，感性道：「戀愛的美，有時在於不能實現的美好」，長輩不催婚？她笑稱：「我爸媽很開明，已經不催了，覺得只要我過得開心就好」。

戲裡，田中千繪被尹昭德求婚，戲外，過去她也曾遇前男友求婚，但當時年輕，沒能意會到對方的舉動，如今回想恍然發現，關於婚姻，她其實沒憧憬，有次同學聚會，眾人攜家帶眷，同學們得知她至今未婚並未感到意外，還說：「從以前就覺得妳不會結婚」，田中千繪笑：「這點我很意外，原來在她們的眼中，我是不婚族」。