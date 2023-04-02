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阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

記者楊雅棠／台北即時報導
阿妹在高雄連開10場演唱會，粉絲驚見瘦成筆芯腿。圖／聲動娛樂提供
阿妹在高雄連開10場演唱會，粉絲驚見瘦成筆芯腿。圖／聲動娛樂提供

張惠妹（阿妹）上周在高雄巨蛋展開「ASMR」世界巡演，只見之前被「嫌胖」的她瘦成筆芯腿，穿著黑色短洋裝隨音樂盡情搖擺。阿妹的團隊透露瘦下來的演唱會食譜是一碗燙青菜、一碗蛤蠣和四片涮牛肉，且要每天下午3時前吃完。馬偕醫院營養師趙強表示，「真是不知者無畏」，這樣的菜單容易產生大量酮體，造成酸中毒，出現惡心、嘔吐的症狀，更可能影響腎臟、心臟功能。

趙強聽聞阿妹的演場會菜單，直接反問「那其他時間吃什麼？」，他表示，不確定阿妹依照這樣的菜單吃多久，依據阿妹之前的體態，「如果只用這種吃法，不可能瘦成這樣」。

趙強說，這份菜單只有蛋白質和青菜，幾乎沒有碳水化合物；且蛤蜊除非去殼，否則蛋白質的量也不多。這份菜單是以「極低熱量」，透過糖質新生作用，分解脂肪、蛋白質來達到快速瘦身的效果。

一旦糖類攝取不足，身體不停分解脂肪、蛋白質，最後可能去找其他的器官、組織「下手」，造成肌肉流失，甚至影響神經系統、大腦和運送紅血球等運作。

趙強說，臨床上只有針對癲癇、腦部異常放電者和胖小孩等會用這種極端的方式幫助瘦身，一是腦部異常放電者是為了故意產生酮體調整，胖小孩則就像「手槍上膛」要盡快瘦下來以免後續變成糖尿病。

但這樣的病人都要住院、每天抽血監控其生理指標，通常兩週左右就會出現肝功能異常，就得停止此飲食法，回歸一般的減重；也就是找出真正的肥胖原因，以運動、均衡飲食方式減重。因此以阿妹這次10場演唱會，橫跨3月31日到4月15日來看，若維持這樣的菜單，身體很容易出問題。

趙強也表示，就算阿妹團隊有醫師監控，也不建議以這種飲食法減肥，因為「就連醫院都是住院才敢執行、門診都不太敢執行」。

蛋白質 減重 肥胖

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