別再炒25歲以下嫩模？李奧納多狄卡皮歐真正想追的是她

吉吉哈蒂德不想只玩愛情遊戲卻又忍不住被吸引。（路透資料照片）

年近50依舊沒有結婚打算的李奧納多狄卡皮歐，之前老被虧「只交往25歲以下嫩模」，據傳對此非常介意，其實他的交友標準早就小小放寬，從去年9月開始就和27歲超級名模吉吉哈蒂德過從甚密，可惜彼此愛火燒不到半年就冷卻，今年2月已傳彼此不會再相見。

這時各種關於李奧納多只選擇年輕女生當女友的冷嘲熱諷接連出現，弄得他心情不佳，雖然一點也沒打消他繼續跑趴、玩樂的動力，目擊者卻看到，他和吉吉不但完全沒互相迴避，竟然還繼續談笑，甚至在奧斯卡 頒獎前派對上，一路玩鬧到半夜3點才離開。儘管派對上不少年輕美女都想贏得李奧納多的青睞，他眼中只有吉吉，明眼人一看就知道吉吉與李奧彼此依然對對方很有感覺。

既然郎有情、妹有意，為何不乾脆正式交往？吉吉早先和「1世代」前成員贊恩交往，連女兒都生了，仍是分手收場，還分得不是很愉快。她清楚目前要以女兒為重，不想再找個只是玩玩愛情遊戲的對象，偏偏李奧納多還沒有要成家的意思，她也不想把真心全部託付給他。